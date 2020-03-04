Греф рассказал, какие профессии будут востребованы в будущем

Москва, 4 марта. Профессии с применением технологий будут востребованы в будущем, заявил глава Сбербанка Герман Греф на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению «Искусственный интеллект».

Он подчеркнул, что на сегодняшний день технологии — доминирующий фактор, который определяет все: политику, экономику, социальную жизнь, общество и жизнь каждого человека.

«Искусственный интеллект является, на наш взгляд, ключевой долгосрочной технологией, которая будет драйвером всех остальных технологий, без исключений. Владеть технологией искусственного интеллекта должен каждый человек, чем бы он ни занимался», — добавил глава Сбербанка.

По его словам, все простые специальности в скором времени будут вычеркнуты из списка профессий из-за развития искусственного интеллекта, указал НСН.

В презентации банка среди профессий будущего были указаны такие специальности, как инженер-биомедик, специалист по применению искусственного интеллекта в медицине, проектировщик медицинских роботов, нейроинформатик, инженер виртуальной реальности, инженер-робототехник, биотехнолог.

Греф также указал, что без культуры, науки, знаний человеческая жизнь, работа компаний и государства не может быть полноценной и самодостаточной, сообщила «Вечерняя Москва».