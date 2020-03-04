Россиянам стало стыдно за новую песню Бузовой

Москва, 4 марта. Известная телеведущая и певица Ольга Бузова представила поклонникам свой новый трек Swipe. Подписчики поп-исполнительницы в соцсетях раскритиковали потенциальный хит.

Бузова презентовала песню Swipe на своих страницах во «ВКонтакте», Instagram и YouTube.

«Вот и вышел долгожданный трек Swipe, который должен стать саундтреком этой весны», — написала ведущая реалити-шоу «Дом-2».

Бузова отметила, что новый трек — это обращение ко всем «ее людям». Она призвала поклонников не находиться в отношениях, в которых партнер использует их. Кроме того, певица предложила фанатам вместе исполнить новый хит на ближайших концертах.

Однако песня понравилась далеко не всем подписчикам Бузовой.

«Мне вообще не понравилась! <…> Песни у нее однотипные! Я вообще не знаю, как можно такие слушать!!!» — написала melexova.foltsmaru.

«Поет Оля, а стыдно мне», — прокомментировала mariyaigorevna125.

«Набор слов, никакого смысла», — раскритиковала трек _squizzee_.

«Это ужас», — возмутилась malaya_malaya1352.

«Почему у вас все песни похожи так? <…> Это так некрасиво, честное слово», — оценил новинку пользователь с ником boto.goz.

«Почему я не могу это слушать?» — написала oxana.koliadenko.

Впрочем, многим поклонникам Ольги Бузовой очень понравилась ее новая песня.

«Оля, трек просто бомба. Какая ты умница!» — приводит комментарий фанатки певицы «Культуромания».

«Спасибо за чувственность, которую ты даришь людям!» — поблагодарила исполнительницу alinka_vitaminka13.

«Оль, это просто пушка! Я залипла, в голове 24/7», — написала kate_bogoslavskaya0918.

«Очень классный трек! Буду петь всю весну», — сообщила katoshi_art.

Ранее стало известно, что Бузова станет новой ведущей музыкальной премии «Муз-ТВ». Певица заявила, что у нее большой опыт на телевидении, поэтому она не боится выступить в новой роли.