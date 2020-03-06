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12-й бой лженауке: ученые развенчали мифы о прививках и эмоциях у животных

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12-й бой лженауке: ученые развенчали мифы о прививках и эмоциях у животных

Российские ученые в 12-й раз дали бой лженауке. Опасные биодобавки, атака на Юрский период, клонирование мамонта, жизнь до Большого взрыва, подозрительные колонны Исаакиевского собора — почти 1300 изголодавшихся по правде интеллектуалов впервые на целых два погрузились в водоворот животрепещущих тем научно-просветительского форума «Ученые против мифов». Смотрите видеорепортаж Федерального агентства новостей.

«Это не какие-то мифы и заблуждения, популяризаторство вещей, у которых нет доказательств. Это наука, которой занимаются по всему миру, — убеждена участница форума и ведущий инженер Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Роснедра Арина Ленькова. — Это серьезные исследования, в которые ученые вкладывают много денег и сил, а мы об этом почти ничего не знаем!» 

Способно ли животное мыслить как человек? Вопрос волнует владельцев домашних питомцев по всему миру. Завлабораторией физиологии и генетики поведения кафедры высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ Зоя Зорина отвечает: способно. Многие птицы, млекопитающие и рептилии обладают зачатками мышления, но не более, чем на уровне двухлетнего ребенка.

12-й бой лженауке: ученые развенчали мифы о прививках и эмоциях у животных

«Если обезьяны с раннего детства постоянно слышат человеческую речь, они начинают понимать слова и даже предложения с учетом их синтаксиса, понимают роль порядка слов в предложениях», — заявила профессор.

Результаты научных исследований подтверждают наличие у зверей и птиц зачатков психических реакций, но такие выводы нельзя переоценивать, говорит ученый. Улыбаться домашний пес или попугай вряд ли научится, а вот справляться с внезапными трудностями — запросто.

12-й бой лженауке: ученые развенчали мифы о прививках и эмоциях у животных

«Мы считаем, что животным свойственны хитрость, притворство, лицемерие. Объективно это исследовать невозможно», — объяснила доктор биологических наук.

Переносить человеческие эмоции, переживания, склонность к суициду на животных неправильно, подчеркнула автор более 150 научных статей и монографий.

12-й бой лженауке: ученые развенчали мифы о прививках и эмоциях у животных

«Я думала, что дельфины и киты совершают массовые самоубийства. Оказалось, что они просто попадают на песок, зовут сородичей, чтобы они им помогли. Те все вместе выбрасываются», — поделилась с корреспондентом ФАН впечатлениями от доклада ученого Екатерина Трубачева, приехавшая на форум из Дюссельдорфа.

Зоя Зорина призвала участников форума критически осмысливать информацию из Интернета и СМИ и привела в пример заметку, опубликованную 16 апреля 2016 года в «Московском комсомольце» о зарождении религии у животных.

12-й бой лженауке: ученые развенчали мифы о прививках и эмоциях у животных

«По его словам, есть обезьяний бог, которому они строят храмы, и такие ритуалы могут стать доказательством эволюции шимпанзе в людей. Я просто отпала! — воскликнула Зоя Зорина. — Только в 2019 году появилась работа, авторы которой предположили, что закидывание камнями оснований деревьев — это некий способ дальней связи. Действия обезьян резонируют и разносятся на дальние расстояния. Этот вопрос еще предстоит исследовать».

Кто стоит за «лунной аферой», заговором «жидомасонов» и антипрививочников? Завлабораторией когнитивных исследований факультета психологии ИОН РАНХиГС Владимир Спиридонов разбил скандальные теории заговоров о доводы ученых.

12-й бой лженауке: ученые развенчали мифы о прививках и эмоциях у животных

«Коллеги провели реальное экспериментальное исследование на группе американцев, которые были уверены, что Усама бен Ладен не был убит американским спецназом в 2007 году. Психологи спрашивали: «Вы уверены, что в 2007 году бен Ладена не убили? Сейчас 2012 год, он жив или мертв?» Удивительным образом подавляющая часть выборки этих сторонников теории заговора не смогла ответить», — рассказал он участникам форума.  

Американское общество антивакцинации будоражит планету с 1879 года. За это время конспирологи добились немалых успехов и посеяли хаос в головах сотен миллионов людей. Не попасться на удочку популистов и разглядеть ложь может каждый, если отбросит эмоции и вооружится фактами, уверен профессор.

12-й бой лженауке: ученые развенчали мифы о прививках и эмоциях у животных

«Огромное количество проявления аутизма действительно появляется после того как детям вкололи прививки. Является ли прививка причиной проявления аутизма? Это требует сложного исследования. В большинстве случае, конечно же, это не так, — уверен Владимир Спиридонов. — Нет ни одного исследования, которое показывает, что прививки связаны с аутизмом. Это просто вранье».

Обвинения компании «Merk» в монополизме на рынке прививок тоже голословны. Ученый приводит данные 2012 года, показывающие, что пять крупнейших производителей вакцин продолжают получать многомиллиардную прибыль на американском рынке.

12-й бой лженауке: ученые развенчали мифы о прививках и эмоциях у животных

«Борьба с вакцинацией — это прямая угроза безопасности любого государства. Хорошо, что проблема поднята, ей занимаются, ее видят», — поделился с корреспондентом ФАН участник форума, менеджер, Андрей Андрианов.

«Научпоп» становится все изобретательнее и держит ученых в тонусе, объясняет организатор форума, редактор научно-просветительского портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов.

«Нужно повышать планку: более доходчиво, наглядно, увлекательно и убедительно доносить научные знания до широкой аудитории. Мы, в свою очередь, проводим анкетирование делегатов форума, спрашиваем, каких тем не хватает. Если какая-то тема начинает активно обсуждаться в медийном пространстве, значит, ее нужно выносить на форум», — считает научный журналист.

12-й бой лженауке: ученые развенчали мифы о прививках и эмоциях у животных

Александр Соколов собирается привлечь в научно-просветительские ряды всех россиян, в том числе самых маленьких, и уже успел заручиться в этом поддержкой президента. Владимир Путин пообещал популяризатору науки помочь создать детский мультсериал об эволюции человека. Первая серия вышла на средства, собранные с помощью краудфандинга, в конце декабря. Для производства новых авторам нужны технические мощности.

«В интернете сейчас, к сожалению, черт-те что творится, и нужно объяснять, например, что Земля не плоская. Это деятельность направлена в основном на молодежь. А в том, что касается детей, особенно маленьких, внимания гораздо меньше», — сказал на встрече с президентом Александр Соколов.

12-й бой лженауке: ученые развенчали мифы о прививках и эмоциях у животных

Глава государства предположил, что проекту можно помочь по линии Фонда кино.

«Мы посмотрим. То, что вы делаете — замечательно просто! Я коллег попрошу, я возьму обязательно на контроль. Мы найдем такие формы, которые будут для вас наиболее эффективными», — сказал Владимир Путин.

По словам авторов, вторая серия мультфильма может быть опубликована в ближайшие полгода. Герои расскажут о том, как предки человека научились ходить на двух ногах.

12-й бой лженауке: ученые развенчали мифы о прививках и эмоциях у животных

«У нас там мальчик школьник, симпатичный гориленок Маруся и ученый шимпанзе Чарли. Они летают в прошлое на машине времени, смотрят, как там это все происходит. Игровой мультик с сюжетом и приключениями», — пояснил корреспонденту ФАН главный вдохновитель проекта.

У борца с мифами в науке есть еще одна мечта — создать первый в стране Музей антропогенеза.

«Когда на человека обрушивается вал красиво упакованной ахинеи из Ютьюба, телевизора, а этому можно противопоставить только старые гипсовые бюсты неандертальцев Михаила Герасимова… Люди приходят к нам сюда, что они вынесут? Помимо воспоминаний, что-то в руках, чтобы они могли оказать своим знакомым, те заинтересовались и сказали: «Ух ты, я тоже хочу сходить», — рассуждает Александр Соколов.

12-й бой лженауке: ученые развенчали мифы о прививках и эмоциях у животных

План проекта он составил задолго до проведения первого форума «Ученые против мифов».

«У меня вообще была мечта сделать реконструкцию. Ардипитек чтобы на дереве раскачивался, например. Чтобы можно было с Homo habilis в обнимку сфотографироваться. Была идея, что это должно все заканчиваться человеком будущего. То есть место посетителя в музее, которое он может занять в этом ряду, а дальше Хомо Футурус с огромным мозгом, придумать, нафантазировать. На это нужно было по расценкам 2013 года 50 миллионов рублей. Сейчас, конечно, уже больше», — признался общественник.

Александр Соколов надеется, что Музей антропогенеза появится в Москве уже через пару лет. Предприимчивые общественники ищут помещение и инвестора.

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