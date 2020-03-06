12-й бой лженауке: ученые развенчали мифы о прививках и эмоциях у животных

Российские ученые в 12-й раз дали бой лженауке. Опасные биодобавки, атака на Юрский период, клонирование мамонта, жизнь до Большого взрыва, подозрительные колонны Исаакиевского собора — почти 1300 изголодавшихся по правде интеллектуалов впервые на целых два погрузились в водоворот животрепещущих тем научно-просветительского форума «Ученые против мифов». Смотрите видеорепортаж Федерального агентства новостей.

«Это не какие-то мифы и заблуждения, популяризаторство вещей, у которых нет доказательств. Это наука, которой занимаются по всему миру, — убеждена участница форума и ведущий инженер Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Роснедра Арина Ленькова. — Это серьезные исследования, в которые ученые вкладывают много денег и сил, а мы об этом почти ничего не знаем!»

Способно ли животное мыслить как человек? Вопрос волнует владельцев домашних питомцев по всему миру. Завлабораторией физиологии и генетики поведения кафедры высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ Зоя Зорина отвечает: способно. Многие птицы, млекопитающие и рептилии обладают зачатками мышления, но не более, чем на уровне двухлетнего ребенка.

«Если обезьяны с раннего детства постоянно слышат человеческую речь, они начинают понимать слова и даже предложения с учетом их синтаксиса, понимают роль порядка слов в предложениях», — заявила профессор.

Результаты научных исследований подтверждают наличие у зверей и птиц зачатков психических реакций, но такие выводы нельзя переоценивать, говорит ученый. Улыбаться домашний пес или попугай вряд ли научится, а вот справляться с внезапными трудностями — запросто.

«Мы считаем, что животным свойственны хитрость, притворство, лицемерие. Объективно это исследовать невозможно», — объяснила доктор биологических наук.

Переносить человеческие эмоции, переживания, склонность к суициду на животных неправильно, подчеркнула автор более 150 научных статей и монографий.

«Я думала, что дельфины и киты совершают массовые самоубийства. Оказалось, что они просто попадают на песок, зовут сородичей, чтобы они им помогли. Те все вместе выбрасываются», — поделилась с корреспондентом ФАН впечатлениями от доклада ученого Екатерина Трубачева, приехавшая на форум из Дюссельдорфа.

Зоя Зорина призвала участников форума критически осмысливать информацию из Интернета и СМИ и привела в пример заметку, опубликованную 16 апреля 2016 года в «Московском комсомольце» о зарождении религии у животных.

«По его словам, есть обезьяний бог, которому они строят храмы, и такие ритуалы могут стать доказательством эволюции шимпанзе в людей. Я просто отпала! — воскликнула Зоя Зорина. — Только в 2019 году появилась работа, авторы которой предположили, что закидывание камнями оснований деревьев — это некий способ дальней связи. Действия обезьян резонируют и разносятся на дальние расстояния. Этот вопрос еще предстоит исследовать».

Кто стоит за «лунной аферой», заговором «жидомасонов» и антипрививочников? Завлабораторией когнитивных исследований факультета психологии ИОН РАНХиГС Владимир Спиридонов разбил скандальные теории заговоров о доводы ученых.

«Коллеги провели реальное экспериментальное исследование на группе американцев, которые были уверены, что Усама бен Ладен не был убит американским спецназом в 2007 году. Психологи спрашивали: «Вы уверены, что в 2007 году бен Ладена не убили? Сейчас 2012 год, он жив или мертв?» Удивительным образом подавляющая часть выборки этих сторонников теории заговора не смогла ответить», — рассказал он участникам форума.

Американское общество антивакцинации будоражит планету с 1879 года. За это время конспирологи добились немалых успехов и посеяли хаос в головах сотен миллионов людей. Не попасться на удочку популистов и разглядеть ложь может каждый, если отбросит эмоции и вооружится фактами, уверен профессор.

«Огромное количество проявления аутизма действительно появляется после того как детям вкололи прививки. Является ли прививка причиной проявления аутизма? Это требует сложного исследования. В большинстве случае, конечно же, это не так, — уверен Владимир Спиридонов. — Нет ни одного исследования, которое показывает, что прививки связаны с аутизмом. Это просто вранье».

Обвинения компании «Merk» в монополизме на рынке прививок тоже голословны. Ученый приводит данные 2012 года, показывающие, что пять крупнейших производителей вакцин продолжают получать многомиллиардную прибыль на американском рынке.

«Борьба с вакцинацией — это прямая угроза безопасности любого государства. Хорошо, что проблема поднята, ей занимаются, ее видят», — поделился с корреспондентом ФАН участник форума, менеджер, Андрей Андрианов.

«Научпоп» становится все изобретательнее и держит ученых в тонусе, объясняет организатор форума, редактор научно-просветительского портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов.

«Нужно повышать планку: более доходчиво, наглядно, увлекательно и убедительно доносить научные знания до широкой аудитории. Мы, в свою очередь, проводим анкетирование делегатов форума, спрашиваем, каких тем не хватает. Если какая-то тема начинает активно обсуждаться в медийном пространстве, значит, ее нужно выносить на форум», — считает научный журналист.

Александр Соколов собирается привлечь в научно-просветительские ряды всех россиян, в том числе самых маленьких, и уже успел заручиться в этом поддержкой президента. Владимир Путин пообещал популяризатору науки помочь создать детский мультсериал об эволюции человека. Первая серия вышла на средства, собранные с помощью краудфандинга, в конце декабря. Для производства новых авторам нужны технические мощности.

«В интернете сейчас, к сожалению, черт-те что творится, и нужно объяснять, например, что Земля не плоская. Это деятельность направлена в основном на молодежь. А в том, что касается детей, особенно маленьких, внимания гораздо меньше», — сказал на встрече с президентом Александр Соколов.

Глава государства предположил, что проекту можно помочь по линии Фонда кино.

«Мы посмотрим. То, что вы делаете — замечательно просто! Я коллег попрошу, я возьму обязательно на контроль. Мы найдем такие формы, которые будут для вас наиболее эффективными», — сказал Владимир Путин.

По словам авторов, вторая серия мультфильма может быть опубликована в ближайшие полгода. Герои расскажут о том, как предки человека научились ходить на двух ногах.

«У нас там мальчик школьник, симпатичный гориленок Маруся и ученый шимпанзе Чарли. Они летают в прошлое на машине времени, смотрят, как там это все происходит. Игровой мультик с сюжетом и приключениями», — пояснил корреспонденту ФАН главный вдохновитель проекта.

У борца с мифами в науке есть еще одна мечта — создать первый в стране Музей антропогенеза.

«Когда на человека обрушивается вал красиво упакованной ахинеи из Ютьюба, телевизора, а этому можно противопоставить только старые гипсовые бюсты неандертальцев Михаила Герасимова… Люди приходят к нам сюда, что они вынесут? Помимо воспоминаний, что-то в руках, чтобы они могли оказать своим знакомым, те заинтересовались и сказали: «Ух ты, я тоже хочу сходить», — рассуждает Александр Соколов.

План проекта он составил задолго до проведения первого форума «Ученые против мифов».

«У меня вообще была мечта сделать реконструкцию. Ардипитек чтобы на дереве раскачивался, например. Чтобы можно было с Homo habilis в обнимку сфотографироваться. Была идея, что это должно все заканчиваться человеком будущего. То есть место посетителя в музее, которое он может занять в этом ряду, а дальше Хомо Футурус с огромным мозгом, придумать, нафантазировать. На это нужно было по расценкам 2013 года 50 миллионов рублей. Сейчас, конечно, уже больше», — признался общественник.

Александр Соколов надеется, что Музей антропогенеза появится в Москве уже через пару лет. Предприимчивые общественники ищут помещение и инвестора.