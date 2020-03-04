Двойные стандарты: Запад оправдывает агрессию Турции и нарушение соглашений по Идлибу

Турция ответственна за нестабильность в сирийском Идлибе. Политолог Владимир Шаповалов разъяснил, почему Запад пытается оправдать агрессию Турции на сирийской земле. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков выпустил заявление о нынешней ситуации на северо-западе Сирии, рассказав об итогах полутора лет соглашению Москвы и Анкары по Идлибу.

Общий смысл заявления представителя Минобороны касается несоблюдения Турцией своих обязательств, а также игнорирование странами Запада реальной ситуации на северо-западе Сирии.

Федеральное агентство новостей (ФАН) разобрало ключевые моменты заявления Конашенкова вместе с политологом, заместителем директора Института истории и политики МПГУ Владимиром Шаповаловым.

Двойные стандарты Запада

Игорь Конашенков обращает внимание, что подписанные в 2018 году соглашения между Турцией и Россией приветствовались западными странами, однако в реальности мировое сообщество не обращало внимания на то, что происходило в Идлибе.

Согласно договоренностям между Москвой и Анкарой, до конца 2018 года Турция должна была обеспечить разграничение боевиков, заставить их отвести крупнокалиберное вооружение и обеспечить безопасное движение по стратегически важной трассе М5. В реальности же, Турция стала оказывать поддержку вооруженным группировкам и даже международно признанным террористам, включая «Хайят Тахрир Аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»1).

«Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами. Всё это время никого в Европе и США не интересовала реальная гуманитарная ситуация внутри и вокруг Идлиба и причины демонстративного невыполнения своих обязательств турецкой стороной», — отмечает Конашенков.

Как замечает Шаповалов, в данном случае необходимо обратить внимание на то, что подписанное между РФ и Турцией соглашение по сути было направлено на разрешение конфликтной ситуации и на то, чтобы военные действия были прекращены. Также целью ставилось минимизация террористической угрозы для населения Сирии.

«Фактически, соглашение было направлено на мир и спокойствие на сирийской земле. Однако все это не входит в планы и не стоит в числе первоочередных задач коалиции западных стран, также, как и борьба с терроризмом», — говорит политолог.

Интересы Запада на Ближнем Востоке

Запад, прикрываясь борьбой с терроризмом и заботой о сирийских гражданах, по сути решал на территории Сирии свои узконаправленные корыстные интересы. Они состояли в том, чтобы путем дестабилизации ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, контролировать регион используя методы теории «управляемого хаоса», отмечает Шаповалов.

«Что же касается поддержки соглашения по Идлибу. То с формальной точки зрения Запад действительно его поддержал, поскольку было бы странно, если бы западные страны выступили против него и открыто признались в поддержке террористов. Но в реальности ни американцы, ни политики Европы не были довольны тем, что соглашение было достигнуто. Поскольку это разрушало реальные планы Запада по Сирии. Это и объясняет, почему никакой реальной поддержки соглашения по Идлибу со стороны Западе не имело и иметь не могло», — говорит собеседник ФАН.

Шаповалов отмечает, что когда начались проблемы в отношениях между Россией и Турцией в связи с поддержкой Анкарой террористических групп в Идлибе, Запад только радовался этой ситуации, всячески способствуя разжиганию конфликта путем официальных заявлений и информационных вбросов.

Поддержка Западом агрессии Турции

Официальный представитель Минобороны сообщает, что страны Запада смотрят на агрессивные действия Турции в Сирии сквозь пальцы, порой даже защищая Анкару, несмотря на явные нарушения международных норм.

«Действия же турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку, численностью с механизированную дивизию, чтобы «любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений» – никто на Западе не замечает. А публичные угрозы уничтожить все подразделения сирийских правительственных войск и вернуть автотрассу М5 под контроль террористов, в США и Европе называют якобы «законным правом Анкары на оборону», — говорит Конашенков.

Как считает Шаповалов, такие действия Запада следует рассматривать как проявление информационной войны и политики двойных стандартов. Это ни на чем не основанные утверждения, поскольку Турция находится не на своей территории, а на землях чужого государства, не имея никаких на то прав, помимо присутствия незначительных по масштабу групп для контроля за соблюдением деэскалации в Идлибе. Турция согласно соглашениям, могла вести борьбу с террористами, но никак не с сирийской армией.

«В данном случае это совершенно удивительные заявления, которые являются дикими с точки зрения международного права. Никаких прав на оборону у Турции в Сирии быть не может. Анкара может оборонять свои границы. Здесь же мы видим, что Турция нарушила суверенитет Сирии, введя значительный военный контингент и осуществив акт агрессии, захватив часть сирийской территории. Турция это не скрывает и даже бравирует убийством сирийских военнослужащих и уничтожением военной техники САА. О какой обороне вообще может идти речь, когда Турция сама атакует правительственные силы Сирии на их собственных землях?» — говорит политолог.

Миллионы беженцев в Идлибе

В попытках оправдать турецкую агрессию на Западе используют и поддерживают «козырь с беженцами». Регулярно страны Запада вместе с Турцией обвиняют Дамаск в якобы создании гуманитарной катастрофы в Идлибе.

«Западные столицы и представители ООН обрушились в адрес Дамаска с громкими обвинениями о якобы «военных преступлениях», «гуманитарной катастрофе» и «миллионных потоках беженцев» в Идлибе. При этом в качестве доказательств демонстрируются фотографии из палаточного городка у турецкой границы, развернутого несколько лет назад», — отмечает представитель Минобороны.

Как считает Шаповалов, такие заявления Запада тоже являются элементом информационной войны, причем использующимся против сирийского правительства и России постоянно, на протяжении всего конфликта.

«То же самое было, когда сирийские войска освобождали Алеппо и другие провинции. Запад всегда начинал раздувать информацию о якобы гуманитарной катастрофе и беженцах», — отмечает эксперт.

Политолог замечает, что мирные жители во время любых военных конфликтов страдают, несут материальные потери и даже погибают. К сожалению, этого невозможно избежать.

«Но нужно понимать, кто причина этих страданий. Это не сирийское правительство, а те террористические группировки и их покровители, которые захватили территории. Здесь же все перевернуто с ног на голову», — говорит собеседник ФАН.

Ответственность Запада перед беженцами

К тому же надо понимать, что Запад своими ударами сравнял с землей иракский Мосул и сирийскую Ракку – миллионные населенные пункты. Уж им то говорить о нападении на мирных жителей не резон. Именно западные варварские бомбардировки и штурмы крупных городов в Сирии и Ираке являются примером масштабным уничтожением мирных жителей. И в этом смысле, гуманитарная катастрофа была вызвана именно этими действиями.

Турция тут тоже отличилась и во время захвата турецкой армией территорий компактного проживания курдов значительная часть этого населения бежала и есть многочисленные жертвы среди населения этих территорий.

Как считает Шаповалов, Западу совершенно не жалко сирийских мирных жителей. Они используются как предлог для очередных обвинений Дамаска. Хотя Сирия всегда ведет военные действия с учетом того, что необходимо в максимальной степени оградить мирных жителей от возможных угроз. Организуются гуманитарные коридоры, проводятся эвакуации людей, оказывается помощь на освобожденных районах. Сирийское правительство стремится минимизировать возможные потери для мирных жителей.

Турция сознательно не выполнила соглашения 2018 года

Возобновление Сирийской арабской армией (САА) второго этапа операции «Заря в Идлибе» позволило не только освободить несколько десятков населенных пунктов и ряд стратегических городов, но и обеспечить безопасное движение по одной из важнейших трасс страны – М5 «Хама – Алеппо».

«Это позволило обеспечить движение более 100 тысяч мирных жителей по трассе М5 между крупнейшими сирийскими городами Алеппо-Хама и обезопасить окружающие населенные пункты от артиллерийских обстрелов», — говорит Конашенков.

Как считает Шаповалов, Турция, конечно же, имела возможность выполнить соглашения 2018 года, в том числе тех пунктов, которые касались обеспечения безопасного движения по трассе М5. Во-первых, потому, что Анкара обладает серьезным военно-политическим ресурсом, а во-вторых, имеет серьезное влияние на отряды боевиков. Однако Анкара сознательно не обеспечила данные условия

«Турция не захотела этого сделать. И это одна из причин того конфликта, который сейчас происходит, поскольку трасса М5 имеет стратегическое значение для сирийского государства, ведь она связывает крупнейшие центры страны. Для нормального развития государства и функционирования экономики, решения различных проблем, безусловно, эта трасса должна быть доступна для мирных граждан», — считает Шаповалов

Идлибский вопрос

Обстановка в сирийском Идлибе накалилась в январе 2020 года, когда правительственные силы Сирии возобновили военную операцию после регулярных обстрелов со стороны боевиков.

Поддерживающая вооруженные группировки Идлиба Турция выступила против военной операции Дамаска, начав оказывать значительно большую помощь террористам. Помимо передачи вооружения, турецкие солдаты начали принимать участие в нападениях на сирийскую армию. Однако из-за этого солдаты Турции стали погибать от ответного огня САА, что возмущало Анкару.

Новый этап эскалации конфликта произошел 27 февраля, когда Турция потеряла 36 солдат в результате удара САА по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», где также находились турки. Анкара пообещала «ответить» и начала против сирийских сил 1 марта военную операцию «Щит весны».

1 Организация запрещена на территории РФ.