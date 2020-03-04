Политолог Корнилов рассказал, чего ждать от рассмотрения дела МН17 в Гаагском суде

Дело о крушении малайзийского Boeing-777 на востоке Украины будет рассмотрено в Гаагском суде 9 марта. Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов считает, что решение суда придется ждать еще долго, и процесс может растянуться на годы.

На данный момент руководство России не считает необходимым делать какие-либо прогнозы того, каким будет судебный процесс по делу МН17, но проанализирует его итоги.

«Мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, поскольку мы были лишены возможности участвовать в ней», — выразил мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом официальный представитель Кремля заверил, что Россия не будет «предвосхищать» решение суда. Однако российские власти особое внимание уделят аргументам и доказательствам в этом деле.

Политолог Владимир Корнилов убежден, что в любом случае суд, как и следствие, будет «заточен» так, чтобы обвинить Россию в трагедии. При этом он прогнозирует, что судебный процесс не обойдется одним заседанием.

«Никто решение 9 марта, конечно, выносить не будет. Это первое заседание, на котором будут рассматриваться технические детали [трагедии]. А сам процесс может растянуться на годы. Бюджет пока что на него выделен года на три. Так что решения мы будем ждать долго, если оно вообще последует», — заявил Корнилов в интервью Федеральному агентству новостей.

Кроме того, собеседник ФАН признался, что не стоит ждать от этого суда какой-то справедливости, так как даже следствие по делу велось необъективно.

«Вряд ли будет еще что-то представлено следствием. Глава следственной группы заявил, что якобы есть свидетели запуска ракет, которых предъявят публике. Однако сейчас мы уже слышим заявления о том, чтобы заслушивать их анонимно. Но если анонимно принимать какие-то свидетельства, то так можно кого угодно и в чем угодно обвинить. Ясно, что доверия к таким показаниям и приговорам быть не может», — уверен Корнилов.

Также глава Центра евразийских исследований рассказал, что один из четырех обвиняемых, которых назначили по принципу «пальцем в небо», настаивает на том, чтобы его интересы в суде представлял адвокат.

«Это дает надежду хотя бы на то, что наконец-то кто-то в Голландии выслушал другую сторону, которую априори всегда обвиняют. Поскольку мы видели, как следователи резко теряли зрение, слух, обоняние, когда Минобороны России предъявляло им в качестве доказательства серийный номер от корпуса ракеты «Бук», который само следствие запрашивало. Если на самом деле будет допущен хоть какой-то адвокат от назначенных обвиняемых, то прозвучат аргументы, которые будут ставить под сомнение то, что нарыло следствие», — добавил политолог.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на юго-востоке Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Для расследования трагедии была сформирована совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Позже следователи обвинили Россию в причастности к крушению, однако ни одного доказательства этому не предоставили. Депутат Госдумы Евгений Федоров убежден, что обвинениями в адрес Москвы западные страны стремятся всеми силами поддерживать антироссийскую истерию.