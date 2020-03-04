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В Москве задержали подозреваемых в распространении фейков о коронавирусе

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В Москве задержали подозреваемых в распространении фейков о коронавирусе

Москва, 4 марта. Стражи порядка установили личности злоумышленников, стоящих за распространением фейков о массовых заражениях коронавирусом в Москве, и задержали их. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В данный момент правоохранителями начата доследственная проверка в отношении задержанных лиц. Кроме того, стражи правопорядка в ближайшее время приступят к удалению недостоверных сообщений.

Ранее на совещании глава оперативного штаба по борьбе с китайским вирусом вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту РФ Владимиру Путину, что распространяются фейковые сообщения о том, что власти якобы скрывают массовое заражение коронавирусом. Она заверила российского лидера, что эта информация не имеет ничего общего с действительностью.

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Источник: «Интерфакс»
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