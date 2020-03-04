В ДНР обвинили Зеленского в затягивании на шее Украины долговой петли

Международный валютный фонд (МВФ) не даст Украине выйти из долгового рабства. Такое заявление в комментарии Федеральному агентству новостей сделал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Роман Лепа.

Очередной транш

В МВФ рассказали о достижении прогресса в обсуждении с Киевом законодательных инициатив, которые снимут оставшиеся преграды для получения Украиной очередного кредитного транша в 5,5 миллиардов долларов.

Ранее в руководстве МВФ обратили внимание, что Киев получит новый кредитный транш, если добьется успеха в реформах, включая в банковском секторе. По мнению экспертов, главная проблема в этой области заключается в утверждении закона, исключающего возврат национализированного «ПриватБанка» олигарху Игорю Коломойскому. Но даже в случае одобрения кредитного транша деньги будут потрачены на закрытие старых кредитов, уверены аналитики.

«Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения [экономической] стабильности. Переговоры продолжатся в ближайшие дни», — цитирует заявление МВФ агентство Reuters.

Долговая петля на шее Украины

Как отметил Роман Лепа, МВФ не даст Украине выйти из долгового рабства. Заявление организации, что в переговорах с украинскими властями был достигнут прогресс по вопросу предоставления очередного транша в размере 5,5 млрд долларов США не предвещает для Украины ничего хорошего.

«Команда Зеленского все больше затягивает на экономике Украины долговую петлю. По информации украинского министерства финансов, только в 2020 году государство должно будет выплатить по долгам МВФ 1,4 млрд долларов. Министр финансов Украины Оксана Маркарова надеется, что программа по этому займу станет последней «в хорошем смысле слова» и Украине удастся выйти из долговой зависимости от МВФ», — пояснил Роман Лепа.

Однако, заметил политик, большинство экспертов склонны к другой точки зрения. Он напомнил, что представители МВФ ведут переговоры с целью отстранить украинских олигархов от влияния на команду Зеленского и самим диктовать ей условия.

«На лицо целенаправленная политика международного банковского капитала на полный контроль над украинской властью и президенту Зеленскому нечего этому противопоставить. Пока президент Украины и его команда будет слушать своих заокеанских кураторов, не будет мира в Донбассе, не будет выполнения Минских соглашений, а самой Украине не дадут выйти из долгового рабства», — заключил Роман Лепа.

Ранее глава украинского министерства финансов Оксана Маркарова заявила, что Киев собирается завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году. Она назвала это своим «амбициозным планом». По ее мнению, новая кредитная программа поможет Киеву провести концессию, приватизацию и устроить «массу реформ».