Подписчики Бузовой сравнили сменившего образ Крида с женственным геем

Москва, 4 марта. Российский поп-исполнитель Егор Крид решил сменить образ, осветлив волосы. О новой внешности пользователи соцсетей узнали из Instagram звезды сцены Ольги Бузовой и сравнили его с женственным геем.

Артистка выложила на своей странице видеозапись, как Егор Крид танцует под ее новый хит Swipe, выпущенный накануне.

«Мои хорошие, сегодня в 00.00 выходит мой долгожданный трек Swipe. Егор Крид уже заценил новинку. Ждете новый хит этой весны?» — озаглавила она свой пост.

Однако подписчики обратили внимание не только на свежую композицию, но и на обновленную внешность Крида, который предстал публике с осветленными волосами. Подписчики Бузовой отметили, что певец стал женственнее и теперь похож на представителя нетрадиционной сексуальной ориентации.

«<...> Юбки не хватает, раньше хоть на пацана чуть смахивал», — написала одна из подписчиц в комментариях.

Другие пользователи были менее категоричными и просто отметили, что новая прическа не идет Егору.

«Крид, блин, как придурок выглядит с этой стрижкой и белой краской волос», — считает поклонник.

Ранее Ольга Бузова представила свой новый трек Swipe. Клип на композицию певица выложила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», песня посвящена теме любви и чувств, передавало Федеральное агентство новостей.