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Танцующий под песню группы Little Big Жириновский попал на видео

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Танцующий под песню группы Little Big Жириновский попал на видеоМосква, 4 марта. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил петербургскую группу Little Big, прошедшую конкурсный отбор для участия в Евровидении.

Жириновский опубликовал небольшой видеоролик в своем микроблоге Twitter, на кадрах которого он пляшет в окружении своих соратников. Видеоряд сопровождала композиция Faradenza, принадлежащая группе Little Big.

«Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас все будет окей», — подписал публикацию Жириновский.

Ранее стало известно, что петербургская группа Little Big представит Россию на Евровидении, который будет проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах. В ближайшие дни будет представлена конкурсная композиция, с которой Little Big выступят на Евровидении.

Российская рэйв-группа Little Big была образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Little Big регулярно дает концерты в Европе и России. Клипы группы собирают миллионы просмотров на YouTube.

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