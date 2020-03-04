Адвокат Аксенова рассказала о роли родительского комитета при поборах в школах

Санкт-Петербург, 4 марта. Адвокат, партнер адвокатского бюро «ЮК Гессена» Наталия Аксенова рассказала на пресс-конференции «Поборы в школах – есть ли решение проблемы» в Медиагруппе «Патриот» о роли родительского комитета в школах, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Адвокат указала, что в адвокатское бюро редко поступают от родителей жалобы на вымогательства в школах. Как правило, по ее словам, какого-то длительного преследования нет, но порой к ним приходят клиенты с подобными вопросами на консультацию.

«Родительский комитет — это тот самый орган. Это именно реализация самоуправления. Смысл этого органа в том, что над ним нет государственного принуждения, то есть он самостоятельный», — указала Аксенова.

Она отметила, что родительский комитет может стать попечительским сообществом, которое будет регламентировать свою деятельность, фиксировать свои решения и вести какую-то отчетность. Все это позволит бесконфликтно существовать, подчеркнула адвокат.