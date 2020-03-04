Адвокат рекомендует родителям открыто заявлять о поборах в школах

Санкт-Петербург, 4 марта. Родители учеников не должны замалчивать свое несогласие с поборами в школе. Об этом заявила адвокат Наталия Аксенова на пресс-конференции в Медиацентре «Патриот».

По словам юриста, сборы денежных средств могут быть как законными, так и незаконными.

«Иногда бывают взносы, которые укладываются в рамки закона, оформляются договором, и официально вносятся денежные средства, а бывают сборы незаконные со сторон руководства или учителей. Такие действия нужно пресекать», — отметила Аксенова.

Она подчеркнула, что, если родитель не согласен, необходимо обращаться в управление образования и прокуратуру, предоставив необходимые доказательства.

«Как я понимаю, больше проблема в сборах родительским комитетом. Родительский комитет выступает в данном случае органом самоуправления. Я бы дала такой совет: если родительский комитет принял решение, а родитель не согласен, то родитель не должен молчать», — заявила адвокат.

Аксенова считает, что молчание в данном случае означает согласие с тем или иным сбором, в то время как закон не предусматривает обязательного внесения денег.

Детский психолог Никита Карпов обратил внимание на то, что зачастую конфликты в родительской среде отражаются на детях.

«Это не проблема школы как таковой, а проблема родителей. Проблемой это становится, когда взрослые перестают вести себя как взрослые. Родители бывают разной степени адекватности», — пояснил специалист.

Он отметил, что многие проблемы создают чересчур инициативные родители, которые ставят свое мнение выше других и ведут себя агрессивно.

«Самое худшее, когда конфликт между взрослыми переносятся на детей. На мой взгляд, очевидно, это проблема взрослых», — уверен Карпов.

Психолог выразил надежду на то, что система сборов обретет правила и нормы.