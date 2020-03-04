Юлия Самойлова обвинила Первый канал в своем провале на Евровидении

Москва, 4 марта. Российская певица Юлия Самойлова заявила, что Первый канал не предоставил ей достаточно времени для подготовки к Евровидению-2018.

Певица напомнила, что изначально она должна была представлять Россию на конкурсе в 2017 году. Однако власти Украины запретили ей въезд в страну. Позднее представители Первого канала заверили Самойлову, что она примет участие в конкурсе в 2018 году.

«Мне сказали об этом, но пропали опять, получается, чуть ли не на год, до февраля месяца… Было неприятно, потому что у меня было много времени, я не понимала, чем мне заниматься», — рассказала певица.

После этого представители Первого канала почти год не связывались с певицей. Самойлова была в замешательстве, так как не знала, как ей готовиться к предстоящему конкурсу. Конкурсная песня была предоставлена Самойловой только в феврале 2018 года. По словам певицы, она почти не репетировала перед конкурсом, поэтому выступление получилось не слишком удачным. Кроме того, Самойлова пожаловалась, что ей не заплатили за участие в конкурсе.

2 марта стало известно, что петербургская группа Little Big представит Россию на Евровидении, который будет проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах. В ближайшие дни состоится презентация песни, с которой Little Big выступят на конкурсе.