Эксперт объяснил, как Facebook и WhatsApp собирают данные россиян в интересах США

Очередное разоблачение Facebook — это еще один удар и по репутации американских IT-компаний, спецслужб и властей. Это также и причина для принятия мер в области обеспечения безопасности коммуникаций, и повод для глобальных выводов о свободе и ее границах в современном мире. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Сотрудничество со спецслужбами

Спецслужбы могут получить всю информацию о любом пользователе мессенджера WhatsApp, включая информацию о всех контактах и группах пользователя. Об этом рассказал бывший лидер хакерских группировок Anonymous и LulzSec Джейк Дэвис, известный как Topiary.

По его словам, список также могут попадать все устройства, которые когда-либо были зарегистрированы в мессенджере. Вся эта информация затем может оказаться у сотрудников спецслужб.

«Они могут посмотреть невероятно большую сеть из тех, кто общается друг с другом и в каких группах состоит», — рассказал Topiary.

В результате спецслужбы могут составить сеть с именами, узнать, кто с кем общался. По мнению хакера, такой информацией могут пользоваться для вычисления тех, кто критикует власть. При этом Topiary обратил внимание, что многие пользователи WhatsApp не отключают автоматическое добавление в групповые чаты. Поэтому они легко могут оказаться в группах с сомнительным содержимым, а после связать с остальными участниками.

На службе США

Как отметил Сергей Простаков, то, что происходило вокруг информационной безопасности и усилий США по лишению ее своих глобальных конкурентов в последние годы, убеждает в том, что американская активность в этом направлении лишь усиливается.

«Разоблачения Эдварда Сноудена уже разрушили многие мифы о приватности и безопасности. Бывший сотрудник американской разведки раскрыл информацию о целой программе спецслужб США, PRISM, в которой участвовали все крупнейшие IT-компании мира. Благодаря PRISM в распоряжении АНБ поступал огромный массив информации о большинстве населения планеты, что позволяло проводить самые различные операции в интересах США», — пояснил Сергей Простаков.

По его словам, информация Джейка Дэвиса даже не добавляет Facebook в список компаний, передающих данные пользователей без их ведома спецслужбам. Руководимый Марком Цукербергом международный гигант и ранее был замечен в подобной деятельности, и Дэвисв очередной раз подтвердил, что она ни на секунду не останавливалась.

«Рассказанное Дэвисом вряд ли изменит что-то в глобальном рынке социальных платформ, на котором господствуют американские и китайские продукты, пренебрежительно относящиеся к личным данным. Очередное разоблачение Facebook — это еще один удар и по репутации американских IT-компаний, спецслужб и властей. Кроме того, это причина для принятия мер в области обеспечения безопасности коммуникаций, и повод для глобальных выводов о свободе и ее границах в современном мире. Однако для того, чтобы не ограничиваться словами, нужно создавать собственные достойные альтернативы глобальным монополистам, с помощью которых постепенно монополизируется практически вся частная жизнь граждан», — заключил Сергей Простаков.

Ранее ФАН опубликовал топ-5 самых громких скандалов с антироссийскими соцсетями за месяц. Так, в конце февраля более 400 тысяч чатов WhatsApp стали доступны широкой общественности — ссылки на переписки выпадали при поиске в Google.