Мишустин освободил Краевого от должности заместителя главы Минздрава РФ

Москва, 4 марта. Премьер-министр России Михаил Мишустин удовлетворил просьбу заместителя главы Минздрава РФ Сергея Краевого и освободил его от занимаемой должности. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Краевого Сергея Александровича от должности заместителя министра здравоохранения РФ по его просьбе», — говорится в документе.

Сергей Краевой занимал пост замглавы Минздрава РФ с сентября 2013 года. До этого он занимал различные должности в структуре транспорта, в частности с 2005 по 2013 год работал начальником департамента здравоохранения ОАО «РЖД».