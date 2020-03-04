Бывшие боевики-националисты научат украинских школьников «защищать родину»

На Украине вступило в силу положение министерства образования и науки (МОН), предусматривающее повсеместное введение в школах нового предмета — «Защиты украинской родины». В рамках нововведения все ученики 10-11-х классов, а также учащиеся некоторых ПТУ не только приобретут элементарные навыки обращения с оружием и боеприпасами, но и постигнут азы антироссийской пропаганды. Преподавателями указанного предмета станут так называемые «ветераны АТО в Донбассе», большинство из которых до сих пор являются членами экстремистских батальонов. Инициатива МОН уже вызвала недоумение даже в среде зарубежных правозащитников и педагогов. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Накануне действующий украинский министр образования Анна Новосад попыталась «сгладить острые углы» новшества. Дескать, ни о каких кардинальных изменениях в учебном процессе в данном конкретном случае не может быть и речи.

«Наша образовательная система долго наследовала советскую парадигму, а такой предмет, как «Защита Отечества», — одно из ее проявлений, — заявила она на своей странице в Интернете. — Практически на шестом году войны [в Донбассе] мы просто изменили название курса на «Защиту Украины». Этого требует наше непростое время».

Следует отметить, что министр Новосад, которая относительно плохо разбирается в орфографии (пользователи Сети регулярно фиксируют десятки ошибок в ее постах), так же плохо разбирается и в учебном процессе в целом. Дело в том, что «Защита Отечества» в школах Украины до недавнего времени являлась факультативным предметом: соответствующие уроки ученики посещали по желанию. Теперь же дисциплина станет обязательной для изучения — даже несмотря на то, что «учителей» данного «курса», как правило, ищут в буквальном смысле этого слова на улице.

«Я просто счастлив, что снова пригодился своей стране и школе, где я теперь буду учить детей уму-разуму, — заявил в комментарии ФАН бывший боевик батальона «Азов» из Киевской области Владимир Чабан (имя изменено). — У меня много опыта и идей, и я воспитаю из этих детей (было употреблено нецензурное слово. — Прим. ФАН) настоящих патриотов».

До недавнего времени Владимир, который, как ему самому казалось, «завязал с войной», торговал на привокзальной площади небольшого городка подержанными мобильными телефонами и неоднократно привлекался правоохранителями к административной ответственности за скупку краденого. Сейчас Чабан начал новую — педагогическую — карьеру.

«Я покажу себя!» — многозначительно сказал он.

Уже показал. На первом «патриотическом уроке» Владимир рассказал своим подопечным, сколько именно он убил «донецких сепаратистов и москалей», и поделился планами по выявлению «сепаратистов» в центральных регионах Украины. Затем «педагог» клятвенно пообещал отправить всех желающих учеников в военно-патриотический лагерь в Карпаты, а «отказников» направить на постоянное место жительства в Россию. Любопытно, что директриса школы, в которой работает Чабан, такую практику не осуждает.

«С молчаливого согласия таких директрис в школы и профессионально-технические училища фактически проникли тысячи активистов крайне правых националистических организаций, включая «Правый сектор»1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН), «Национальный корпус», «Тризуб Степана Бандеры» (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) и других, — заметила социальный психолог Елена Мильто. — Нет никаких сомнений в том, что уже в обозримом будущем эти люди станут зомбировать наших детей, учить их ненависти к ближайшим соседям и готовить таким образом новых участников «факельных шествий» и всевозможных «майданов».

Это мнение разделяют и некоторые зарубежные эксперты.

«В СССР, неотъемлемой частью которого являлась Украина, были такие [школьные] предметы, как начальная военная подготовка, где детей учили обращаться с оружием и воспитывали в духе неприязни к капиталистическому обществу. Но на этих занятиях не было открытой ненависти, — констатировал в комментарии ФАН нидерландский правозащитник Александр Митц. — В условиях современной Украины умы молодых людей понемногу завоевывают неонацисты. Очень прискорбно, что этот процесс фактически поощряет государство».

Добавить что-либо к сказанному сложно.

1 Организация запрещена на территории РФ.