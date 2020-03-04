Эрдоган рассказал, чего он ждет от переговоров с Путиным по Идлибу

Анкара, 4 марта. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на введение режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы ожидаем от [предстоящих в четверг в Москве] переговоров скорое установление режима прекращения огня», — цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Ситуация в Идлибе обострилась в конце февраля, когда боевики активизировались в регионе и атаковали правительственные войска Сирии. Сирийские силы ответили ударами на нападки террористов, среди которых оказались в том числе турецкие военные. В результате атаки погибли более 30 солдат из Турции. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, турецких военных не должно было быть в том месте.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков обвинил Анкару в нарушении международного права в Идлибе. По его словам, западные страны игнорируют противозаконные действия Турции.

Ранее в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поделился ожиданиями от предстоящей встречи Путина и Эрдогана. По его словам, Кремль рассчитывает, что на переговорах в Москве сторонам удастся выйти на единое понимание причин и последствий идлибского кризиса.