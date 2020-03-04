Манукян требует проверить Панина на экстремизм за пожелание россиянам «сдохнуть»

Актер Алексей Панин дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В ходе беседы Панин поведал массу пикантных подробностей о своей, скажем мягко, непростой интимной жизни, а также заявил, что покидает Россию. Заодно скандальный артист публично отказался от поддержки воссоединения Крыма с РФ, а всем россиянам пожелал «сдохнуть».

Этот словесный шлак, который Панин извергал в явно неадекватном состоянии, возмутил эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогера Вадима Манукяна. Особенно Манукяна возмущает, что Панин — лауреат государственной премии Российской Федерации, которой, по мнению блогера, подобный персонаж явно недостоин.

Премию отобрать, проверить на экстремизм. Колонка Вадима Манукяна

Пьяные бредни

Внимательно и полностью посмотрел интервью Алексея Панина, которое тот дал в Турции украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Признаюсь, более мерзкого зрелища я в жизни не видел. И дело даже не в Гордоне и его вопросах, а в интервьюируемом, который без стеснения сразу признался, что пришел на интервью подшофе. Да еще раскрыл все интимные подробности своей сексуальной жизни, хотя, конечно, эти «увлекательные» приключения — исключительно его личное дело.

Впрочем, пьяные бредни бездарного актера, который возомнил себя гениальным, меня вообще не интересуют. Возмущает другое.

Крым, «покаяние» перед украинцами и пожелание смерти россиянам

Высказывания Панина по поводу Крыма (кстати, эти заявления прямо нарушают законы РФ) и «покаяние» перед украинцами выглядели жалко и нелепо. В довершение он пожелал «сдохнуть» всем россиянам, а это тоже тянет на уголовную статью.

Мои друзья с Украины написали мне, что после всего сказанного Паниным испытывают по отношению к нему только брезгливость. Они не понимают, зачем Гордон вообще с ним разговаривал.

Что касается россиян, то от своих подписчиков знаю, что люди просто шокированы этим интервью, считают подобное поведение предательством по отношению к России и ее народу. И все это под издевательский титр «лауреат госпремии Российской Федерации»! Может, пора прописать, помимо уголовных случаев, и другие варианты изъятия подобной высокой награды? На мой взгляд, очевидно, что Панина нужно лишить звания лауреата госпремии РФ. Должны же быть моральные критерии, за пренебрежение которыми звания и награды автоматически отбирают, ну хотя бы по примеру армии.

В вооруженных силах, если человек перестает соответствовать своему званию, его могут разжаловать и снять с него «звездочки». Почему бы и в данном случае не пойти по этому пути?

Но в случае с Паниным, думаю, стоит пойти дальше. Пожелание этого персонажа в адрес россиян «пусть они все сдохнут там» просто необходимо проверить на экстремизм! Это ведь не мнение, а прямое пожелание, уверен, экспертов-криминалистов оно заинтересует.

Скатертью дорога! Вслед за Павленским

Панин хочет уехать из России? Скатертью дорога! Вслед за считающим себя художником Петром Павленским! Он уехал, и воздух стал чище. Вот пусть и Панин катится подальше. В Испанию или в любую другую страну. Здесь в России его давно уже никто и ничто не держит.

Он сам говорит, что с работой у него здесь туго. И я понимаю режиссеров, которые давно отказались снимать Панина в кино. Позориться с таким персонажем — это уровень ниже плинтуса, а российские режиссеры, среди которых есть очень востребованные и талантливые, себя достаточно высоко ценят.

Может там, где торжествуют «европейские ценности», о которых грезит Панин, он и получит какое-то предложение. Но явно только одно — до очередной его пьяной выходки.