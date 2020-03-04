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Манукян требует проверить Панина на экстремизм за пожелание россиянам «сдохнуть»

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Манукян требует проверить Панина на экстремизм за пожелание россиянам «сдохнуть»

Актер Алексей Панин дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В ходе беседы Панин поведал массу пикантных подробностей о своей, скажем мягко, непростой интимной жизни, а также заявил, что покидает Россию. Заодно скандальный артист публично отказался от поддержки воссоединения Крыма с РФ, а всем россиянам пожелал «сдохнуть».

Этот словесный шлак, который Панин извергал в явно неадекватном состоянии, возмутил эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогера Вадима Манукяна. Особенно Манукяна возмущает, что Панин — лауреат государственной премии Российской Федерации, которой, по мнению блогера, подобный персонаж явно недостоин.

Манукян требует проверить Панина на экстремизм за пожелание россиянам «сдохнуть»

Премию отобрать, проверить на экстремизм. Колонка Вадима Манукяна

Пьяные бредни

Внимательно и полностью посмотрел интервью Алексея Панина, которое тот дал в Турции украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Признаюсь, более мерзкого зрелища я в жизни не видел. И дело даже не в Гордоне и его вопросах, а в интервьюируемом, который без стеснения сразу признался, что пришел на интервью подшофе. Да еще раскрыл все интимные подробности своей сексуальной жизни, хотя, конечно, эти «увлекательные» приключения — исключительно его личное дело.

Впрочем, пьяные бредни бездарного актера, который возомнил себя гениальным, меня вообще не интересуют. Возмущает другое.

Крым, «покаяние» перед украинцами и пожелание смерти россиянам

Высказывания Панина по поводу Крыма (кстати, эти заявления прямо нарушают законы РФ) и «покаяние» перед украинцами выглядели жалко и нелепо. В довершение он пожелал «сдохнуть» всем россиянам, а это тоже тянет на уголовную статью.

Мои друзья с Украины написали мне, что после всего сказанного Паниным испытывают по отношению к нему только брезгливость. Они не понимают, зачем Гордон вообще с ним разговаривал.

Что касается россиян, то от своих подписчиков знаю, что люди просто шокированы этим интервью, считают подобное поведение предательством по отношению к России и ее народу. И все это под издевательский титр «лауреат госпремии Российской Федерации»! Может, пора прописать, помимо уголовных случаев, и другие варианты изъятия подобной высокой награды? На мой взгляд, очевидно, что Панина нужно лишить звания лауреата госпремии РФ. Должны же быть моральные критерии, за пренебрежение которыми звания и награды автоматически отбирают, ну хотя бы по примеру армии.

В вооруженных силах, если человек перестает соответствовать своему званию, его могут разжаловать и снять с него «звездочки». Почему бы и в данном случае не пойти по этому пути?

Но в случае с Паниным, думаю, стоит пойти дальше. Пожелание этого персонажа в адрес россиян «пусть они все сдохнут там» просто необходимо проверить на экстремизм! Это ведь не мнение, а прямое пожелание, уверен, экспертов-криминалистов оно заинтересует.

Манукян требует проверить Панина на экстремизм за пожелание россиянам «сдохнуть»

Скатертью дорога! Вслед за Павленским

Панин хочет уехать из России? Скатертью дорога! Вслед за считающим себя художником Петром Павленским! Он уехал, и воздух стал чище. Вот пусть и Панин катится подальше. В Испанию или в любую другую страну. Здесь в России его давно уже никто и ничто не держит.

Он сам говорит, что с работой у него здесь туго. И я понимаю режиссеров, которые давно отказались снимать Панина в кино. Позориться с таким персонажем — это уровень ниже плинтуса, а российские режиссеры, среди которых есть очень востребованные и талантливые, себя достаточно высоко ценят.

Может там, где торжествуют «европейские ценности», о которых грезит Панин, он и получит какое-то предложение. Но явно только одно — до очередной его пьяной выходки.

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