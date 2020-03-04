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Террориста, задержанного ЛНА, казнили в Египте

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Террориста, задержанного ЛНА, казнили в Египте

Каир, 4 марта. В Египте казнили террориста, который был задержан Ливийской национальной армией на территории Дерны в октябре 2018 года.

Военный представитель египетских вооруженных сил исполнил смертный приговор Хишама Ашмави 4 марта — террорист был казнен. Таким образом, Ливийская национальная армия (ЛНА) борется с терроризмом на международной уровне, экстрадируя боевиков на их родину в целях свершения правосудия, чего нельзя сказать о так называемом Правительстве национального согласия, многие функционеры которого до сих пор сотрудничают с ИГИЛ1, «Аль-Каидой»1 и «Братьями-мусульманами» (все три организации запрещены в РФ) в своих «шкурных» интересах.

К распространению террористических ячеек на территории воюющей Ливии имеет прямое отношение Турция — ранее Федеральное агентство новостей сообщало о признаниях боевика, арестованного властями Судана, в том, что он работал с лидерами террористической группировки «Братья-мусульмане»1 в Турции.

Источники сообщают, что обвиняемый признал факт прохождения им курсов по изготовлению и установке взрывчатых веществ, а также то, что он и остальные члены сети были отправлены в Судан контрабандой с поддельными сирийскими паспортами. Обвиняемый был заключен в тюрьму в Египте на несколько лет, прежде чем было принято решение о его освобождении для приезда в Судан. Боевики рассказали, что они прибыли в страну около шести месяцев назад, и в течение этого периода перемещались в пределах трех городов. Кроме того, они подтвердили, что имеют дело с руководством террористической группировки, которая находится в Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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