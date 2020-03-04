Каир, 4 марта. В Египте казнили террориста, который был задержан Ливийской национальной армией на территории Дерны в октябре 2018 года.

المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية يعلن تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم على الإرهابى هشام عشماوي. يذكر أن الجيش الوطني الليبي قبض على عشماوي في مدينة درنة في أكتوبر من عام 2018. #ليبيا pic.twitter.com/IDSYNEgeAg — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) March 4, 2020

Военный представитель египетских вооруженных сил исполнил смертный приговор Хишама Ашмави 4 марта — террорист был казнен. Таким образом, Ливийская национальная армия (ЛНА) борется с терроризмом на международной уровне, экстрадируя боевиков на их родину в целях свершения правосудия, чего нельзя сказать о так называемом Правительстве национального согласия, многие функционеры которого до сих пор сотрудничают с ИГИЛ1, «Аль-Каидой»1 и «Братьями-мусульманами» (все три организации запрещены в РФ) в своих «шкурных» интересах.

К распространению террористических ячеек на территории воюющей Ливии имеет прямое отношение Турция — ранее Федеральное агентство новостей сообщало о признаниях боевика, арестованного властями Судана, в том, что он работал с лидерами террористической группировки «Братья-мусульмане»1 в Турции.

Источники сообщают, что обвиняемый признал факт прохождения им курсов по изготовлению и установке взрывчатых веществ, а также то, что он и остальные члены сети были отправлены в Судан контрабандой с поддельными сирийскими паспортами. Обвиняемый был заключен в тюрьму в Египте на несколько лет, прежде чем было принято решение о его освобождении для приезда в Судан. Боевики рассказали, что они прибыли в страну около шести месяцев назад, и в течение этого периода перемещались в пределах трех городов. Кроме того, они подтвердили, что имеют дело с руководством террористической группировки, которая находится в Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.