Боня пытается стремительно набрать лишние килограммы

Москва, 4 марта. Популярная российская телеведущая Виктория Боня пытается набрать лишние килограммы, чтобы придать фигуре правильную форму. В отличие от своих коллег по звездному цеху, Боня не борется с лишним весом, а наоборот, хочет поправиться. Она призналась, что добиться этого удается с трудом.

По ее словам, хейтеры очень любят напоминать в комментариях под постами о ее худобе. Подобные выпады в адрес телеведущей продолжаются с самого детства.

«Когда мне было 12 лет, соседский мальчик проходя мимо развил во мне комплекс, бросив вслед фразу: «Ой, у тебя ножки не переломятся?». И после этого я на несколько лет перестала ходить в юбках, скрывала ноги. Потом я парня вспоминала не «добрым» словом и злилась на себя, что так отреагировала на его слова», — рассказала Боня.

Сегодня звезда твердой поступью шагает по мировым красным дорожкам и не стесняется своих форм, но тем не менее стремится придать телу и ногам более эстетичный вид.

«Поэтому я стараюсь хотя бы немного поправиться в нужных местах. Секрет работы над желаемой формой ног у меня свой — это бег. Существует расхожее мнение, что от бега худеют. Но в моем случае это не так. Чтобы получить желаемый объем ног, нужно бегать правильно», — рассказала телеведущая.

Пробежки проходят на свежем воздухе и длятся не менее часа. Она поделилась лайфхаком, как сохранять бодрость и силы на протяжении всей дистанции. Виктория советует начинать бег постепенно, увеличивая время и переносить вес тела не на пятку, а на середину стопы, чтобы снять нагрузку на колени и позвоночник.

«Наступать нужно как кошка на подушечку ноги. На два шага делаем вдох носом, а на другие два выдох ртом. Именно такая техника бега позволяет бежать и не задыхаться длительное время. А после пробежки прокачиваю ноги в зале. И, конечно, важно после силовой и беговой тренировки хорошо поесть», — рассказывает Виктория Боня.

Несмотря на отлаженную систему тренировок и обильные яства, Виктория пока не приблизилась к желаемому результату. Килограммы упорно не хотят задерживаться в теле звезды. Сколько бы она ни ела чебуреки и блины на ночь, стоит ей войти в рабочий процесс, все что было наедено, мгновенно улетучивается. Вопреки стараниям Бони, поклонникам и хейтерам вряд ли удастся увидеть ее округлившуюся фигуру в ближайшие годы.