Онищенко подверг сомнению выводы ученых о неуязвимости детей к коронавирусу

Несовершеннолетние оказались неуязвимой для заражения коронавирусом категорией людей. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко подверг сомнению такие выводы ученых, так как до сих пор нет научного объяснения этому факту.

В ходе исследований более 70 тысяч случаев заболеваемости COVID-19 ученым из Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР удалось выяснить, коронавирус редко заражает детей и подростков. На возрастные категории от 0 до 10 лет и от 10 до 19 лет приходится лишь два процента от общего числа инфицированных. Вирус остается крайне опасным для пожилых людей, поскольку иммунная система с возрастом ослабевает, говорят ученые.

Как утверждает Геннадий Онищенко, несмотря на то, что статистика по малому числу зараженных среди детей есть, это пока что «пристрелочный анализ».

«Он, безусловно, имеет право на жизнь, потому что 70 тысяч – это репрезентативная выборка. Но при этом есть научные данные, которые говорят, что происходит даже внутриутробное заражение плода, т. е. это более молодой человек, чем новорожденный. Также были два описанных случая, когда новорожденных с помощью кесарева сечения извлекали из внутриутробного развития и они на тридцатый час жизни были больны», — поделился информацией Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей.

При этом парламентарий усомнился в репрезентативности данных о количестве зараженных коронавирусом детей. По его словам, нужно полагаться не на статистику, а на научное объяснение этого факта. В качестве возможной причины малого числа больных коронавирусом несовершеннолетних в Китае Онищенко назвал следующие обстоятельства:

«В Китае были запреты, в школах не учили, дети в детские сады не ходили. Естественно, дети сидели дома и может этот фактор сработал. Если говорить об Италии, где заболело около 3 тысяч человек, и Южной Кореи, где заболело более 5 тысяч человек, то там данных о детях нет. Поэтому это констатация факта, но этот факт еще не объяснен с научной точки зрения», — добавил депутат.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что отсутствие информации о массовых случаях заболевания вирусом детей не свидетельствует о том, что они в принципе не могут заболеть COVID-19.

Напомним, вспышка опасной формы пневмонии произошла в городе Ухань в конце 2019 года. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что власти страны смогут победить коронавирус на всей территории Китая до конца марта. По его словам, 99% случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, были зафиксированы на территории Китая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 1,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за пределами КНР, общее число инфицированных превысило 10 тыс. человек.