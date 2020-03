Больных коронавирусом в США диагностировать некому и нечем

«В этой стране вы умрете от насморка», — такой расхожей формулировкой одиозные персонажи в соцсетях сегодня пугают граждан России. Поясняя: дескать, в РФ медицина до того отсталая и люди настолько темные, что никакая эпидемия коронавируса у нас выявлена не будет — заболевшие им будут «тупо вымирать как бы от ОРВИ».

На деле все, как всегда, иначе. Диагностика коронавируса SARS-CoV-2 в России уже неплохо налажена, и к карантинным мерам все готово. А вот, например, в США ситуация складывается удручающая. Там из-за бюрократической войны между ведомствами до сих пор не смогли развернуть производство и использование простых тестов для выявления заболевших. Поэтому вся нынешняя американская статистика по распространению коронавируса от штата к штату — дутая: измерять-то нечем.

Как показала практика в других странах, эпидемия под обозначением COVID-2019 может неделями протекать в скрытой форме: она плохо контролируется во время инкубационного периода. Когда же тайное становится явным, речь может идти уже о сотнях и даже тысячах зараженных.

Китай: контроль через мобильник

В материковом Китае, с которого все началось, пик эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, судя по новейшим данным о числе заболевших, уже позади. Жесткие карантинные меры, максимально широкая диагностика и интенсивное лечение принесли свои результаты — вот уже неделю число новых больных в КНР уменьшается.

Иронично, но часто ругаемый «цифровой китайский концлагерь», под которым подразумевается система сбора информации о гражданах КНР и связанная с ним система «социального рейтинга», позволила Пекину взять распространение эпидемии под контроль. Это признает даже американское издание The New York Times, рассказавшее, как быстро Поднебесная адаптировала процедуры слежения за гражданами для борьбы с распространением болезни.

Для контроля эпидемии COVID-2019 в Китае была в кратчайшие сроки создана система Alipay Health Code, которая для граждан выглядит как приложение в мобильном устройстве. Внутренний алгоритм работы системы не разглашается — известно лишь, что приложение требует от владельца устройства регистрации с фотографией на мобильную камеру телефона и предоставления доступа к информации о геолокации, а затем регулярно отправляет данные о передвижениях человека на центральный сервер.

Вскоре после начала работы Health Code выдает по неизвестному алгоритму сканируемый QR-код, который можно загрузить на устройство. Условный цвет QR-кода: зеленый, желтый или красный — идентифицирует текущий предполагаемый статус здоровья человека. Зеленый код разрешает перемещение без ограничений, желтый подразумевает требование оставаться дома на срок до семи дней, а красный означает строгий карантин на две недели. Спецслужбы контролируют QR-коды на улицах городов, иногда просто ориентируясь на их цвет, но часто проводя и выборочные проверки.

С таким же размахом в Китае поставлена и диагностика коронавируса. Каждую неделю в этой стране производится по 1,6 млн индивидуальных тестовых систем по определению РНК вируса SARS-CoV-2 — такого количества вполне достаточно для контроля всех групп риска.

Можно сказать, что в случае с КНР мы имеем практически эталонную картинку по распространению эпидемии COVID-2019. Последний всплеск видимой заболеваемости там произошел еще 15 февраля, но это был уже «артефакт» диагностики. Тогда китайскую статистику разово подняли сразу на 15 тысяч заболевших, но это не были новые люди — просто к этому времени в Китае смогли диагностировать все спорные случаи, в основном с легким течением болезни.

Россия: все под контролем

В России, согласно данным ВОЗ, пока зарегистрировано всего три случая заражения вирусом SARS-CoV-2. Все они связаны с туристами, которые вернулись в Россию после пребывания в очагах заражения. Тем не менее, диагностика в нашей стране уже вышла на серьезный уровень: по состоянию на конец февраля, с помощью тестов ОТ-ПЦР, которые определяют РНК вируса, в России проверены более 33 тысяч человек.

Принцип работы ОТ-ПЦР достаточно прост: имея расшифрованный геном вируса, с помощью полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) можно определить даже единичные вирусные частицы в образце. В частности, в новосибирском Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН уже разработали «ПЦР в кастрюле»: для определения РНК вируса образец достаточно смешать с тестовым набором в обычной кухонной посуде, добавить туда воды и нагреть раствор до 60–65 градусов по Цельсию. После чего цвет воды изменится на зеленый, если вирусных частиц в нем не было, или станет оранжевым, если они там присутствовали.

Впрочем, в открытой продаже тесты ОТ-ПЦР по определению РНК вируса SARS-CoV-2 отсутствуют. Их распространение и использование контролируют Минздрав и Роспотребнадзор, применяя для обследования групп риска. Самодиагностика COVID-2019 на дому — прямой путь к панике, тем более что тест ОТ-ПЦР может давать и ложно-отрицательные результаты: вирус в организме есть, но в биологический образец по каким-то причинам он не попал. Такое происходит, например, когда вирус мигрирует в нижние части легких: в верхних дыхательных путях его уже нет, однако организм тяжело болен.

В России людей с подозрением на SARS-CoV-2 пока будут стараться выявлять на прилете. В крупнейших международных аэропортах с начала марта созданы специальные карантинные зоны, в которых будут тотально досматриваться все рейсы, прилетающие из Китая, Южной Кореи, Италии и других стран, где эпидемия бушует вовсю.

В качестве карантинной была выбрана недавно открывшаяся больница в Коммунарке — крупнейшая в Новой Москве. Для потенциальных носителей коронавируса в ней выделили два корпуса: в один уже привозят пациентов с подозрительными симптомами, в другой — тех, кто с ними общался во время перелетов или по прибытию домой. Всего в недавно открывшейся первой очереди больницы — 606 коек.

Вот почему рассказы о «двадцати тысячах больных», которых якобы скрывают в России, — не более чем попытки посеять панику. Ее разносят те же люди, которые «минировали» аэропорты, вокзалы, детские садики и школы — цели такого информационного терроризма предельно ясны.

«В этой стране вы умрете от насморка»

А вот в США ситуация с контролем эпидемии COVID-2019 складывается удручающая. И дело даже не в первом погибшем от вируса американце из штата Вашингтон, которого президент Дональд Трамп в своей речи почему-то назвал «замечательной женщиной». На сегодняшний день в Штатах наблюдаются реальные проблемы с диагностикой вируса.

Формально пока что в США диагностированы 108 случаев заражения SARS-CoV-2, но эта статистика обманчива. Ведь, по состоянию на конец февраля, с помощью ОТ-ПЦР в Америке протестированы лишь… 459 человек с подозрением на вирус, утверждает серьезный научный журнал Science.

Такой парадокс сложился из-за бюрократической тяжбы между двумя регулирующими организациями, которые отвечают за контроль заболеваний в США, — Center for Disease Control and Prevention (CDC) и Food and Drug Administration (FDA). Два этих регулятора до сих пор не смогли согласовать применение тестовых систем для выявления коронавируса.

CDC — это центр по контролю и профилактике болезней, прежде всего инфекционных, с полномочиями российского Минздрава. Функционал же FDA, в медицинской его части, включает оценку безопасности и эффективности любых лекарств, методов лабораторной диагностики и медицинских инструментов, а также разрешения на их использование во врачебной практике — то есть это «американский Роспотребнадзор на стероидах», снабженный еще и множеством запретительных функций. Любое лекарство, используемое в США, должно получить одобрение FDA. Нет одобрения — нет лекарства.

Что же произошло в США с тестовыми системами ОТ-ПЦР для определения SARS-CoV-2? Геном нового вируса был получен из КНР без промедления: на этот раз, в отличие от эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, Пекин не играл «в молчанку» и сразу открыл все данные. Поэтому системы ОТ-ПЦР для определения вируса были у CDC еще до появления в США первого инфицированного. С помощью таких тестовых систем CDC начал проверять подозрительные случаи и к 26 января подтвердил пять заражений на территории США.

Видя развитие эпидемии, с начала февраля CDC решил подключить к исследованиям сеть независимых лабораторий — и начал рассылку им своего теста. Но тут произошла накладка: к 12 февраля выяснилось, что около половины отправленных наборов дефектны. В них неправильно срабатывал отрицательный контроль образца РНК — тот самый «зеленый цвет», который должен свидетельствовать об отсутствии вирусных частиц. То есть сам тест работал правильно, но не выдавал видимого результата в химической реакции.

Заменить отрицательный контроль элементарно — достаточно найти нужную реакцию, которая «подсветит» отрицательный результат, или просто считать бесцветный раствор без вирусного РНК «зеленым»: положительная-то реакция у наборов нормальная, «оранжевая». Однако по неизвестной причине СDC запретил использовать дефектные наборы, что тут же остановило диагностику приблизительно в половине штатов.

Естественно, поток образцов с мест в СDC резко возрос, и его единственная лаборатория начала захлебываться от работы. Поняв свою ошибку, CDC обратился в FDA с просьбой разрешить изъять дефектный отрицательный контроль из наборов и использовать их без «зеленого» индикатора. FDA в ответном письме вроде бы была не против, но оказалось, что официальное обращение CDC в FDA автоматически включило новый регламент!

Этот регламент называется «разрешение на срочное использование» (emergency use approval) и перекладывает ответственность уже на FDA. А это одновременно означает, что CDC теперь... не имеет права разрешать на местах использовать свой же набор!

Казалось бы, элементарная бюрократическая «рогатка», но против всесильной FDA нет приемов даже у CDC и даже под угрозой эпидемии опасного вируса. Итог: по состоянию на начало марта, диагностика SARS-CoV-2 в Америке идет чуть ли не подпольно и черепашьим шагом, в то время как вирус уже начал собирать свою смертельную жатву.

Более того, судя по всему, вспышка коронавируса в США уже вышла из-под контроля, причем в самом неприятном варианте. В штате Вашингтон, в котором произошла первая смерть от SARS-CoV-2, — уже шестеро погибших и минимум 12 инфицированных. Еще минимум 231 человек там находятся на карантине, но точно определить у них наличие вируса не представляется возможным из-за проблем с тестами и бюрократического бардака. Поэтому цифра в 108 заболевших по всем США — явно лукавая: последние две недели диагностировать больных там некому и нечем.

«Здоровые (так в оригинале. — Прим. ФАН) люди должны иметь возможность полностью выздороветь, — тем временем заявил Трамп. — Мы думаем, что теперь можем вполне уверенно утверждать это, ознакомившись с проблемой».

Что будет с «недостаточно здоровыми» людьми или уже больными коронавирусом, президент США не уточнил. Более того, Трамп назначил персонально «ответственным за коронавирус» своего вице-президента Майка Пенса, предоставив ему право пресекать распространение любой «неправильной» информации о вирусе без ее прямого одобрения.

Впрочем, несмотря на бравурные заверения Белого дома об отсутствии в США проблемы с эпидемией COVID-19, губернатор Вашингтона Джей Инсли с 1 марта ввел чрезвычайное положение в своем штате. Наверное, он все-таки подозревает, что это не простуда и люди умирают не от насморка...