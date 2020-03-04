Принц Уильям в шутку назвал себя распространителем коронавируса

Дублин, 4 марта. Принц Уильям находится с официальным визитом в Ирландии, в рамках которого пообщался с сотрудниками службы скорой помощи в Дублине.

Принц обсудил с медиками эпидемию коронавируса, а также излишний информационный шум вокруг данной проблемы. Уильям выразил уверенность, что не следует паниковать при возникновении кашля или других симптомов ОРВИ.

«Кажется ли это довольно драматичным в отношении коронавируса на данный момент? Вы думаете, это немного раскручено в СМИ?» — задался риторическим вопросом Уильям.

После этого принц решил разрядить обстановку и в шутку отметил, что он и его супруга распространяют новый китайский вирус.

«Кстати, герцог и герцогиня Кембриджские распространяют коронавирус, извините», — сказал Уильям, после чего медики рассмеялись.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 90 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более трех тысяч человек. Случаи заражения новым китайского вируса зафиксированы в большинстве стран мира.

4 марта правительство РФ ввело запрет на вывоз ряда медицинских изделий, в том числе защитных масок и бинтов, передает «Газета.ru». В список также попали одноразовые костюмы химической защиты, респираторы, бахилы, дезинфицирующие средства, хирургические халаты, медицинские перчатки и марля. Ограничение будет действовать до 1 июня 2020 года.