Приемная дочь Понаровской рассказала, как ее дважды бросила звездная мать

Москва, 4 марта. Приемная дочь певицы Ирины Понаровской Анастасия Кармышева поделилась рассказом о жизни в детском доме, куда ее поместили после рождения у артистки сына, и отношениях со звездной матерью.

Женщина назвала специализированное учреждение «очень страшным местом».

«Это был ад. Просто ад на земле. Я была налысо побрита, была похожа на пацана, причем зашуганного, жесткого», — рассказала Кармышева.

Как передает «Газета.ру», спустя много лет приемные мать и дочь вновь встретились в эфире телешоу, после чего Понаровская предложила Кармышевой переехать к ней.

«Мы совершенно прекрасно проводили время, она меня знакомила с разными интересными людьми. По ее словам, она меня любила, даже сохранила какие-то фотографии, вещи детские. Рассказывала, что пыталась меня искать», — вспоминает приемная дочь Понаровской.

Спустя непродолжительное время женщины вновь расстались, поскольку их отношения окончательно испортились. Поводом для этого стало то, что Кармышева надела бижутерию певицы без ее ведома.

«У меня не было мысли их забирать. Не было никакого грабежа. Думаю, что это просто сработало как катализатор, это был шикарный повод», — считает она.

Сама же Понаровская отреклась от приемной дочери и считает ее посторонним человеком.