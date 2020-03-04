МИД РФ оценил ситуацию с мораторием по размещению РСМД

Москва, 4 марта. Ситуация вокруг предложения о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) тревожная, заявил руководитель департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков. Об этом он рассказал на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По его словам, нужны дополнительные политические шаги. Как уточнил политик, Вашингтон сейчас внедряет большие финансы на развитие своей программы ракет средней дальности. Ермаков напомнил, что Москва предлагала США ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. На данный момент такой мораторий, по словам руководителя, со стороны Москвы действует.

«Российская Федерация не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности, до тех пор и в тех регионах, пока там не появятся ракеты средней и меньшей дальности американского производства наземного базирования», — подчеркнул он.

Как пишет РИА Новости, Ермаков добавил, что реакция со стороны Соединенных Штатов и других государств НАТО пока негативная, «они к такому предложению с российской стороны пока не готовы».

«Ситуация, бесспорно, крайне тревожная, возможно, потребуется дополнительная политическая и, может быть, военно-техническая реакция, но это уже вопрос не для министерства иностранных дел», — резюмировал он.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа 2019 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с инициативой ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Соответствующее предложение российский лидер направил в основные страны Европы и Азии и в различные мировые организации.