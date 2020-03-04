Самолеты ПНС Ливии получили повреждения в аэропорту «Митига» после ответного огня ЛНА

Триполи, 4 марта. Самолеты Boeing 737 и Airbus A320 ливийской авиакомпании Buraq Air получили повреждения обшивки корпусов на военном аэродроме «Митига» в результате ответного огня Ливийской национальной армии (ЛНА) на провокацию боевиков незаконных вооруженных бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщил пользователь @Oded121351 в своем Twitter-аккаунте, разместивший фотографии попаданий осколков в воздушные суда.

Стоит отметить, что турецкие солдаты, направленные Анкарой в Ливию для оказания помощи марионеточному оккупационному режиму Файеза Сарраджа, и протурецкие боевики обустроили на территории аэропорта «Митига» военную базу и зачастую открывают отсюда огонь по позициям сил фельдмаршала Халифы Хафтара. Несмотря на регулярные провокации со стороны незаконных вооруженных группировок ПНС, этот инфраструктурный объект продолжает использоваться триполитанским «правительством» для приема гражданских авиарейсов. Очевидно, что пассажиры самолетов, прибывающих в «Митигу», используются террористами в качестве живого щита.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об уничтожении турецкой системы ПВО на аэродроме «Митига» ответным точечным огнем военнослужащих ЛНА. Также отмечалось массовое перемещение турецких офицеров в Мисурату, которое, скорее всего, было обусловлено начавшимся накануне пожаром на территории авиабазы. Помимо этого, Турция продолжает поставлять в Ливию сирийских наемников, пополняя живой силой ряды группировок ПНС, в том числе и посредством авиаперевозок.

Напомним, на территории триполитанского аэропорта «Митига» в одноименной частной тюрьме незаконно содержатся двое российских граждан, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Социологи были похищены в мае прошлого года боевиками группировки RADA полевого командира Абд аль-Рауфа Карры, подконтрольными «МВД» ПНС. Никаких официальных обвинений со стороны оккупационного режима в Триполи в адрес россиян за все это время так и не было предъявлено. Несмотря на ужасные условия содержания, пытки и издевательства «охранников», наши соотечественники не теряют надежды вернуться на родину к своим близким и коллегам.