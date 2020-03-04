Цымбалюк-Романовская проиграла в суде 1,6 млн рублей бизнесмену Растегину

Москва, 4 марта. Известная пианистка и экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская выплатит 1,67 млн рублей бизнесмену Юрию Растегину по решению суда.

Соответствующее решение принял Кунцевский суд Москвы. Несколько лет назад Цымбалюк-Романовская будучи замужем за Джигарханяном взяла у Растегина деньги на ремонт квартиры на Молодогвардейской улице. Деньги бизнесмен дал авансом в счет половины квартиры, которую позже выкупил у супруга Виталины. Она подписала долговую расписку.

Друзья Армена Джигарханяна заявили о недостаче по сделке с Растегиным в размере двух миллионов рублей и потребовали эти деньги с бизнесмена, а тот — с Цымбалюк-Романовской. Виталина суд проиграла.

Цымбалюк-Романовская и Джигарханян со скандалом развелись после двух лет семейной жизни в 2017 году. Между ними большая разница в возрасте — пианистка младше режиссера на 40 лет. Джигарханян тяжело переживал расставание с молодой возлюбленной, он серьезно болел и неоднократно попадал в больницу. Цымбалюк-Романовская решилась на публичное покаяние перед бывшим мужем. Она призналась, что Джигарханян остается главным человеком в ее жизни.

Напомним, Джигарханян обвинил экс-супругу «в причинении нравственных страданий». На него «очень негативно» влияло обнародование записей со скрытой камеры, установленной в кабинете собственного театра, передает телеканал «360» слова адвоката режиссера. Кроме того, Армен Джигарханян обвинил Цымбалюк-Романовскую в том, что та хитростью завладела принадлежащими ему квартирами и перехватила руководство театром, пишет «Ридус».