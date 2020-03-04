ЦПВС сообщил о полученных доказательствах провалившейся провокации с химоружием в Идлибе

Москва, 4 марта. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил о получении доказательств провалившейся провокации с использованием химического оружия в восточной части Идлибской зоны деэскалации.

«Третьего марта в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) в восточной части зоны деэскалации Идлиб получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении​​​.

В ЦПВС заявили, что в ближайшее время будут обнародованы данные, подтверждающие инцидент с применением боевиками химического оружия.

Ситуация в сирийском Идлибе в последнее время значительно обострилась. Действующие в регионе террористы увеличили свою активность и участили атаки на мирное население. Правительственные войска САР возобновили операцию против боевиков.