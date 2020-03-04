Народный артист России, знаменитый актер и режиссер Николай Бурляев с неохотой прокомментировал очередные оскорбительные заявления скандального актера Алексея Панина.

Известный исключительно постоянными пьяными выходками Панин дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Среди излияний о своей, скажем мягко, сексуальной неразборчивости и нецензурной брани в адрес россиян актер также высказался по поводу своего отношения к России и к воссоединению Крыма с РФ. Отметим, интернет-пользователи сразу заметили, что Панин явно находился в своем «обычном» состоянии — алкогольного или наркотического опьянения, да и сам актер не отрицал этого.

Говоря о Крыме, Панин отказался от поддержки возвращения полуострова в состав РФ.

«Я раньше верил в российскую пропаганду. Потом мне немножко открыли глаза», — заявил по этому поводу Панин.

Слова пьяного артиста очень понравились Дмитрию Гордону, который заявил, что такие признания «дорогого стоят».

Кроме того, Панин признался, что собирается покинуть РФ и перебраться в Испанию, поскольку не хочет, чтобы его 12-летняя дочь (которую от со скандалом силой отобрал у бывшей гражданской жены) жила в России.

«Хоть официанткой, только не в этой стране», — выбрал судьбу для своей дочери Панин.

Комментируя этот поток сознания, народный артист России Николай Бурляев сказал:

«А нужно ли мне вообще это комментировать, не много ли чести этому Панину?»

«Я не считаю Панина «великим артистом», это первое, — продолжил режиссер, известный своей патриотической позицией. — Что касается рассуждений Панина о России, то, к сожалению, подобных людей в нашей стране всегда было достаточно много, есть они и сейчас. Именно к таким людям еще в XIX веке обращался друг Пушкина поэт Николай Языков, который написал стихотворение «К ненашим». Он прямо говорил этим людям в лицо: «Не любо вам святое дело и слава нашей старины; в вас не живет, в вас помертвело родное чувство…». И далее: «Русская земля от вас не примет просвещенья, вы страшны ей: вы влюблены в свои предательские мненья и святотатственные сны!» и так далее».

В заключение народный артист РФ дал уничижительную оценку словоизвержениям пьяного Панина.