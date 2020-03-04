Талибы поторопили американских друзей с уходом из Афганистана и нарвались на авиаудар

Политолог Владимир Брутер заявил, что атака США по запрещенному в РФ движению «Талибан»1 была вызвана нетерпеливостью талибов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление американских военных сообщило, что Соединенные Штаты Америки нанесли удар по позициям афганских талибов. Речь в данном случае идет о воздушной атаке в провинции Гильменд, где до этого террористы атаковали афганские национальные силы безопасности.

«Это был оборонительный удар, чтобы остановить атаку», — сообщил в своем Twitter представитель ВС США в Афганистане Сонни Леггетт.

В то же время, как отмечает американский полковник, командование армии США остается привержено заключенному ранее мирному договору с боевиками, однако он также призвал руководство «Талибана» прекратить атаки и выполнять взятые на себя ранее обязанности.

Комментируя инцидент, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что к атаке привела нетерпеливость отдельных отрядов террористической организации.

«Талибы должны проявить какое-то терпение, пока американцы не уйдут, и тогда взять власть. Однако они считают, что могут явочным путем брать власть уже сейчас, и торопят американцев с уходом. Собственно, это один из наиболее вероятных вариантов, который мог быть после заключения мирного соглашения между талибами и США и который как бы имел место все это время. И если бы талибы вели себя чуть сдержанней, мирный договор мог быть подписан уже давно. Но они не считают это, во-первых, необходимым, а во-вторых, не очень контролируют отдельные свои боевые единицы, которые и совершают вылазки. Поэтому я думаю, этот процесс будет в той или иной степени продолжаться, вряд ли можно предположить, что руководство талибов может наложить какой-то категорический запрет на действия своих подразделений», — утверждает эксперт.

Соответственно сразу возникает вопрос — будут ли американские солдаты и дальше в такой, довольно жесткой форме отвечать на все атаки боевиков, с которыми недавно примирились? К тому же не понятно, какие меры устрашения будут использовать ВС США на территории Афганистана.

«Талибы уверены, что американцы сами предпочтут уйти, особенно сейчас, в преддверии выборов. Ну вот пусть США и уходят», — заключил эксперт.

Напомним, в конце февраля Соединенные Штаты Америки и террористическое движение «Талибан» заключили мир во время официальной церемонии в катарской Дохе. Соглашение подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера талибов, глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар. Однако 2 марта заключившие мир с США террористы объявили о возобновлении военных действий против правительственных сил.

Движение «Талибан» образовалось в далеком в 1994 году, в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001 начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября.

1 Организация запрещена на территории РФ.