Священник Смирнов выступил против школьного образования для девочек

Москва, 4 марта. Протоиерей Дмитрий Смирнов выступил против школьного образования для девочек. По его мнению, им лучше научиться ухаживать за маленьким ребенком, чем грызть гранит науки.

«Это же важнее — семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там, в этой школе, делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям?» — сказал священник в эфире православной радиостанции «Радонеж».

Он рассказал, что знает семью, где одну из дочерей не отдали в школу, чтобы она помогала воспитывать новорожденного ребенка, указал Ura.ru.

Более того, Смирнов призвал отречься от родственников, денег и недвижимости. По его мнению, любовь к Иисусу приведет человека к вечной жизни, а современный мир — к гордости и страсти в преисподнюю.

Протоиерей уже не впервые оказывается в центре внимания. Ранее он сделал скандальное заявление, назвав гражданских жен «бесплатными проститутками». Представители общественности обрушились на оскорбившего женщин священника с критикой. Протоиерей РПЦ отказался приносить извинение, отметив, что не понимает, за что ему извиняться.

Он также заявил, что ему жаль гражданских жен, с которыми «обращаются как с мусором» и «бросают через три-пять лет». По его словам, он хочет «остановить этот кошмар».