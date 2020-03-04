Эрдоган попросил у Трампа помощи из-за военной операции в сирийском Идлибе

Анкара, 4 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил помощи у американского лидера Дональда Трампа, Анкара ждет от Вашингтона поставок боеприпасов для нужд военных в сирийской провинции Идлиб.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри уже отмечал, что Вашингтон намерен поддержать операцию турецких сил в Идлибе поставкой снарядов.

«Я такие запросы отправлял господину Трампу», — заявил Эрдоган журналистам, комментируя возможное содействие военной операции турецких военных со стороны США.

Напомним, ситуация в Идлибе резко обострилась 27 февраля, когда боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (по сути, является бывшей террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенной в РФ) начали массированное наступление на позиции Сирийской арабской армии. Силы Дамаска ответили ударами по объектам джихадистов.

В результате боевых действий погибли 36 военнослужащих армии Турции, которые участвовали в конфликте на стороне экстремистов. Российская сторона приняла меры для прекращения огня, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию погибших и раненых.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Запад игнорирует нарушение международного права со стороны Турции. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что в Идлибе «произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами», передавало Федеральное агентство новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.