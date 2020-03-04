Осташко рассказал, чем обернется для Киева новый поворот в деле о взрывах на складах ВСУ

Москва, 4 марта. Признание Киевом политически ангажированной версию, что в пожарах на складах ВСУ виновата «рука Кремля», может вернуть в публичную плоскость ряд вопросов, неудобных для властей Украины. Об этом заявил главный редактор издания Politrussia (входит в состав Медиагруппы «Патриот») Руслан Осташко.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что основная версия следствия о пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Харьковской области была «политически ангажированной». При этом украинские правоохранительные органы считают основной причиной ЧП «диверсию, осуществленную при помощи ударного БПЛА». Арахамия же полагает, что история с беспилотником была навязана. Кроме того, за несколько дней до пожара ревизионная комиссия сделала вывод об огромной недостаче на этих складах.

«Выглядело так, что там было просто давление на участников, чтобы навязать некую версию. Это может быть большой скандал», — заявил депутат в комментарии «Интерфакс-Украина».

Главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко в своей программе напомнил, что ранее на Украине активно продвигали вбросы о «руке Кремля» и неких «российских беспилотниках», якобы виновных в пожарах на складах ВСУ. Политический аналитик обратил внимание, что за период президентства Петра Порошенко, известного своей антироссийской риторикой, пожары произошли на шести складах украинской армии.

«Крали там, а затем поджигали все сами же евроукры. Это ясно, как июльский день на Черноморском побережье Крыма», — заявил Руслан Осташко.

Он рассказал, чем обернется для Киева провал версии о «вине» РФ во взрывах на складах ВСУ. Теперь, когда глава ведущей фракции в Раде признает, что версия с «рукой Кремля» могла быть ангажированной, в публичную плоскость могут вернуться крайне неудобные для Киева вопросы, полагает политический аналитик. По мнению Осташко, этот новый поворот в расследовании взрывов на складах ВСУ прольет свет на дело о стрельбе на Майдане.