Сирия, 4 марта. Курдские боевики заявили об аресте пяти членов протурецких формирований в западной части Ракки. САА отбила контратаку террористов в районе Серакиба в Идлибе. ИГ1 взяло на себя ответственность за вылазку у деревни Бариха в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выполняют задачи по зачистке местности в Алеппо и его пригородах; отбили контратаку террористов у Серакиба в Идлибе; обстреливают позиции боевиков на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за вылазку у населенного пункта Бариха в Дейр-эз-Зоре, о которой сообщалось ранее.

Курдские вооруженные группировки: заявили о задержании пяти протурецких бойцов во время рейдов на западе Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: продолжают использовать ударные дроны для нанесения ударов по позициям САА.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают обследовать освобожденные кварталы города Алеппо и его окрестности на предмет выявления СВУ и боеприпасов, оставленных боевиками вооруженной оппозиции. Саперы сил САР завершили еще один этап подрывных работ в районах Аль-Инзарат, Аз-Захра и Аль-Митам в 16.00. Кроме того, саперы САА были задействованы в населенных пунктах Аль-Халидия и Айн ат-Таль. Напомним, 16 февраля территория административного центра провинции и его пригороды были полностью зачищены от террористов впервые за последние восемь лет.

Провинция Дейр-эз-Зор

Связанные с «Исламским государством» медиаресурсы заявили о причастности террористов к вылазке у населенного пункта Бариха в зоне контроля курдских боевиков. В соответствии с данными, представленными джихадистами, был застрелен один из членов «Демократических сил Сирии»**** (SDF), тогда как еще трое получили ранения. Напомним, о нападении в этом районе стало известно сегодня ранним утром. Как известно, террористы действуют в составе так называемых спящих ячеек подпольно.

Провинция Идлиб

Боевики вновь предприняли попытку прорвать оборону Сирийской арабской армии (САА) в районе города Серакиб, ввиду чего на подступах к нему интенсифицировались бои. Telegram-канал (rybar) передает, что контратака была отбита. Исламисты понесли значительные потери в живой силе. Поступают сообщения о том, после начала столкновений военная полиция РФ покинула населенный пункт, направившись в сторону Маарет ан-Нумана, однако военный источник в сети Telegram (epoddubny) их опровергает.

Между тем артиллерия сил САР обстреливает позиции «Сирийской национальной армии» и «Хайят Тахрир аш-Шам» в восточной части Идлиба. По данным Telegram-канала (TigerMediaOffice), САА нанесла удары по зонам дислокации боевиков на окраинах городов Сармин, Ан-Найраб и Каминас. Оппозиционные интернет-порталы снова публикуют ложные сообщения о потерях САА в военной технике. Так, утверждается, что в результате атаки турецких беспилотников был поврежден ЗРК «Бук-М2», а также уничтожены пять военных машин сирийцев.

Провинция Ракка

Поступают данные о рейдах «Демократических сил Сирии» (SDF) в западной части Ракки. Военный источник в сети Twitter (AbdoHogir) сообщает о том, что курдские боевики прибегли к обыскам с целью выявления сотрудников разведывательных спецслужб вооруженных сил Турции и выступающих на их стороне формирований. Согласно неподтвержденным данным, в результате обследования местности были задержаны как минимум пять членов протурецких сил.

Провинция Хама

Продолжаются вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных бандгрупп к северо-западу от административного центра провинции. По данным новостного портала Step News Agency, правительственные подразделения, дислоцирующиеся в военном лагере поблизости от города Джурин, ведут огонь по позициям боевиков на подступах к населенным пунктам Аль-Кастун, Аз-Зияра, Аль-Дакмак и Аль-Анкави из ракетных установок и артиллерии.

1 Организация запрещена на территории РФ.