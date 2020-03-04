В ДНР связали обстрелы ВСУ с агрессией Турции в Сирии

Возросшая интенсивность минометных и артиллерийских обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по народным республикам Донбасса может быть связана агрессией Турции на территории Сирии. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Нарушение перемирия

ВСУ 17 раз нарушили перемирие на территории Донбасса за прошедшие сутки. Об этом заявил представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Днем ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о 26 нарушениях режима тишины.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ФАН) составило 17 раз», — сказал представитель ведомства.

Кроме того, в СЦКК добавили, по территории Донецкой Народной Республики было выпущено 15 мин калибром 82 и 120 миллиметров. Также при обстрелах украинские военные применяли стрелковое вооружение и гранатометы.

Тень Сирии

Как отметил Александр Матюшин, возросшее количество нарушений перемирия со стороны Киева может быть связано с обострением ситуации в Сирии и политическим противостоянием Турции и России. Если Вооруженным силам Украины удастся накалить ситуацию в Донбассе до предела, то тем самым будет создано напряжение у российских границ, что добавит головной боли Москве перед очередным раундом саммита «нормандской четверки», считает Варяг.

Матюшин также напомнил, что в феврале прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которой они продекларировали всеобъемлющую поддержку друг другу, особенно в отношениях с Россией.

«Кроме того, Киев, обстреливая наши позиции и мирных жителей, в очередной раз показывает свое нежелание закончить гражданскую войну в Донбассе. И это несмотря на миролюбивые заявления, которые периодически можно услышать из уст президента Украины. Говорит ли это о возможной подготовке к масштабному обострению боевой ситуации в Донбассе? Предсказать что-нибудь довольно сложно. В преддверии готовящегося саммита «нормандской четверки», заявлений украинских радикальных политиков на фоне обострившегося противостояния России и Турции о нанесении удара по Донбассу возможно все», — пояснил Александр Матюшин.

Варяг обратил внимание, что в случае, если украинское руководство опрометчиво решится на обострение войны в Донбассе, то его не спасет уже ни Минск, ни «нормандский формат». Он отметил, что полномасштабное наступление ВСУ приведет к полному поражению Украины.

«Надеюсь, в Киеве прекрасно понимают, что Украину в этом случае ждет военное поражение. Ведь мы победим, потому что мы победители», — заключил Александр Матюшин.

Ранее Анкара сообщила, что турецкие военные попали под обстрел в Идлибе. По последним данным, погибли 33 военных, еще около трех десятков получили ранения различной степени тяжести. В ответ турецкая армия нанесла удары по позициям сирийской армии.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило о наступлении боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб. Боевики, среди которых находились турецкие военные, атаковали позиции армии Сирии. В ходе ожесточенных боев турецкие военные понесли серьезные потери.

Кроме того, в заявлении российского оборонного ведомства говорится, что Центр по примирению враждующих сторон сделал все, чтобы турецкие наблюдательные посты, развернутые на границе Идлибской зоны деэскалации, не попали под ответный огонь САА. При этом ВКС России в районе Бехуна, где турецкая армия понесла потери, не применялись.

Также сообщается, что турецкие военнослужащие находились «в боевых порядках террористических формирований». После получения информации о потерях среди турецких военнослужащих Россия приняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а раненые и тела погибших были безопасно эвакуированы на территорию Турции.