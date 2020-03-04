Суд по крушению малайзийского Boeing не будут переносить из-за коронавируса

Гаага, 4 марта. Суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, разбившегося летом 2014 года в Донбассе, состоится 9 марта, как и планировалось. Об этом сообщила координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.

Ранее стало известно, что начало слушаний могут перенести в связи с ситуацией с коронавирусом в Нидерландах — здесь зарегистрировано уже более 20 зараженных. Некоторые из инфицированных посещали Италию, на севере которой началась эпидемия коронавируса.

«Нет, никаких изменений. Суд начнется в понедельник, 9 марта, в 10.00», — сообщила Бюнк.

На сайте окружного суда Гааги говорилось, что в связи со вспышкой коронавируса в судебном комплексе Схипхол и примыкающем к нему пресс-центре обеспечат меры для предотвращения распространения инфекции, например, будут дополнительно обрабатывать дверные ручки и поручни чистящими средствами и установят дезинфекторы для рук.

Напомним, рейс МН17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе в июле 2014 года. По предварительным данным, самолет был сбит зенитной ракетой. Все 298 человек, находившихся на борту малайзийского Boeing, погибли.

Причины катастрофы устанавливала Совместная следственная группа (ССГ), которая практически сразу бездоказательно обвинила в случившемся Россию. Кроме того, ССГ отказалась от помощи российской стороны и не стала принимать в расчет предоставленные Москвой доказательства. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал расследование политизированным.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет предвосхищать решения суда по делу о крушении МН17, однако российская сторона проанализирует итоги.