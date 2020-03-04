Москва, 4 марта. Супруга телеведущего Константина Ивлева Мария Ивлева застала его с молодой любовницей и подала на развод. О разладе в семье заподозрили подписчики Ивлевой в социальной сети Instagram.

Ранее женщина часто делилась с читателями моментами семейной жизни, однако в конце февраля почему-то удалила совместные снимки с мужем. Позже она начала публиковать в социальной сети отвлеченные изображения с мудрыми цитатами.

Как рассказала Ивлева изданию «Стархит», она узнала, что у ведущего телешоу «На ножах» и «Адская кухня» был роман на стороне. Жена застукала телеведущего Ивлева с молодой любовницей и подала на развод.

«Узнала, что у мужа два месяца была интрижка на стороне, прислали видео», — уточнила она.

По ее словам, он не представляла, что такое может случиться с ней.

«Ладно бы выбрал достойную женщину, а он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал!» — сказала она.

Как пишут СМИ, любовницей Ивлева оказалась студентка журфака МГУ — 28-летняя Валерия Куденкова из Краснодарского края. Она пробует свои силы на телевидении. Девушка любит путешествовать и объездила 19 стран.

Ранее Константин Ивлев поделился своим фирменным рецептом оливье. Шеф-повар рассказал о секретах приготовления традиционного новогоднего блюда. Звезда телеэкрана отметил, что каждый продукт имеет срок годности.

По его словам, более низкая цена не означает, что ингредиент салата испортится раньше времени. Он уточнил, что в мире существует множество рецептов приготовления блюда, заметил телеведущий. Так, в Европе оливье больше известен как «русский салат», его состав при этом может отличаться от привычного жителю России.