МИД РФ обвинил США в нарушении мирного соглашения после авиаудара по талибам

Москва, 4 марта. Авиаудар США по талибам в афганской провинции Гильменд нарушает подписанное в Дохе соглашение, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

В среду ВС Соединенных Штатов в Афганистане заявили, что ударили по талибам в Гильменде в целях обороны. При этом в командовании ВС США призвали талибов, которых атаковали американцы, остановить нападение и придерживаться взятых в рамках мирного соглашения обязательств.

Представитель российского дипломатического ведомства обвинил Вашингтон в нарушении мирного соглашения, подписанного США и талибами.

«Это однозначно нарушает соглашение в Дохе, потому что талибы не брали никаких обязательств в отношении афганского правительства, а только в отношении США и не нарушали их до сих пор», — сказал Кабулов в интервью РИА Новости.

Ранее российский дипломат заявил, что соглашение между Вашингтоном и «Талибаном»1 имеет значение для национальной безопасности России. По его словам, в Кремле надеются, что договоренности будут выполняться даже на фоне политического кризиса, продолжающегося с момента выборов главы Афганистана.

В конце февраля этого года Соединенные Штаты и радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) подписали мирное соглашение. Документе предусматривает вывод иностранных войск за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

1 Организация запрещена на территории РФ.