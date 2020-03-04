«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны 2020 года

Москва, 4 марта. Смартфоны китайского бренда Redmi перехватили лидерство у конкурентов из американской корпорации Apple. Соответствующий рейтинг подготовили эксперты сервиса «Яндекс.Маркет».

Специалисты составили топ самых популярных смартфонов 2020 года. Первую строчку рейтинга заняли телефоны Redmi Note 8T в версии с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной памяти.

На второй строчке расположился гаджет от этой же китайской компании — Redmi Note 8 Pro 6/64 Гб. Тройку лидеров замыкает Samsung Galaxy A50 с 64 Гб памяти. И только на четвертом месте расположился Apple iPhone 11 64 Гб.

Напомним, новый российский бренд появился на рынке кнопочных телефонов. Гаджет будет интересен пожилым людям и тем, кто нуждается в дополнительном средстве связи. Компания «Марвел-Дистрибуция» рассказала о собственной линейке мобильных, которые отличаются большей надежностью, чем смартфоны с сенсорными экранами.

По словам генерального директора «Марвел-Дистрибуция» Алексея Мельникова, в планах компании — занять освободившееся на рынке место после ухода компании Fly. Продажи новинок под маркой F+ уже стартовали. Аналитики считают, что бренд за год займет около 6% рынка кнопочных телефонов. Стоимость самого дорогого телефона составляет 1790 рублей.

В Сети показали первый в мире телефон из углеродного волокна. Гаджет под названием Carbon 1 Mark II поступит в продажу уже через несколько месяцев. Отметим, это первый в мире смартфон с подобным типом корпуса.