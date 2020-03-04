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«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны 2020 года

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«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны 2020 года

Москва, 4 марта. Смартфоны китайского бренда Redmi перехватили лидерство у конкурентов из американской корпорации Apple. Соответствующий рейтинг подготовили эксперты сервиса «Яндекс.Маркет».

Специалисты составили топ самых популярных смартфонов 2020 года. Первую строчку рейтинга заняли телефоны Redmi Note 8T в версии с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной памяти.

«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны 2020 года

На второй строчке расположился гаджет от этой же китайской компании — Redmi Note 8 Pro 6/64 Гб. Тройку лидеров замыкает Samsung Galaxy A50 с 64 Гб памяти. И только на четвертом месте расположился Apple iPhone 11 64 Гб.

«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны 2020 года

Напомним, новый российский бренд появился на рынке кнопочных телефонов. Гаджет будет интересен пожилым людям и тем, кто нуждается в дополнительном средстве связи. Компания «Марвел-Дистрибуция» рассказала о собственной линейке мобильных, которые отличаются большей надежностью, чем смартфоны с сенсорными экранами.

По словам генерального директора «Марвел-Дистрибуция» Алексея Мельникова, в планах компании — занять освободившееся на рынке место после ухода компании Fly. Продажи новинок под маркой F+ уже стартовали. Аналитики считают, что бренд за год займет около 6% рынка кнопочных телефонов. Стоимость самого дорогого телефона составляет 1790 рублей. 

В Сети показали первый в мире телефон из углеродного волокна. Гаджет под названием Carbon 1 Mark II поступит в продажу уже через несколько месяцев. Отметим, это первый в мире смартфон с подобным типом корпуса.

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