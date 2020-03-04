Депутат Шерин отреагировал на план Украины ужесточить блокаду Крыма

На Украине предложили план ужесточения блокады Крыма. Однако депутат Госдумы Александр Шерин уверен, что украинские власти фантазируют и никак не могут смириться с фактом возвращения полуострова в состав России.

Бывший замглавы Госгидрографии Украины Богдан Устименко предложил ввести запрет на судоходство у берегов Крыма и добиваться через Интерпол привлечения к ответственности экипажей судов, нарушивших санкции.

«Я предлагаю закрыть полностью территориальные воды, весь пояс вокруг Крымского полуострова, поскольку мы не контролируем эти воды», — сообщил экс-чиновник.

Также он обратил внимание, что украинские власти будут вынуждены принять закон о территориальных водах и прописать ответственность за посещение «закрытых» портов Крыма.

«Я считаю, что необходимо принять этот закон немедленно, а также установить ответственность за пересечение этой «красной зоны». Ответственность должна быть уголовной», — отметил Устименко.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что предлагаемые сценарии ужесточения блокады Крыма со стороны киевских властей невозможно реализовать.

«Это очередная фантазия людей, которые не могут никак смириться с необратимым фактом возвращения Крыма в родную гавань, — объяснил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Они хотят хоть как-то компенсировать свое полное бессилие, пытаясь фантазировать и озвучивать какие-то свои бредовые идеи, где один из вариантов — блокада Крыма. Поэтому идет комплекс бредовых предложений».

У России есть возможности, чтобы взять Украину в блокаду, но пока в этом нет никакой необходимости, считает парламентарий.

«У нас много важных дел. Это можно будет сделать, если будет такая необходимость. Просто не хочется украинским горе-экспертам уподобляться и тоже теоретически размышлять на предмет того, можем ли мы взять в блокаду кого-то. В теории, если задача поставлена, то можно было бы более серьезные вопросы решить», — сказал он.

При этом депутат поделился с изданием информацией о текущей ситуации в Крыму.

«Все ударными темпами строится, и инфраструктура развивается. Вложения, которые сегодня производятся в инфраструктуру Крыма, будут только наращиваться. Крым будет более привлекательным для проживания и инвестиций. Поэтому через два-три года плевать все будут хотеть на мнение Украины», — добавил Шерин.

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.

Однако власти Украины часто поднимают вопрос о возвращении Крыма в состав Украины. В частности, недавно украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Крым не станет «ценой» мира в Донбассе, однако признал, что Киев в ближайшее время не сможет «вернуть» себе регион.