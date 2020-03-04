Молодежь чаще других поддерживает добровольный призыв в армию РФ

Москва, 4 марта. Молодежь чаще поддерживает инициативу правительства РФ о добровольном призыве в армию в мирное время. Ранее парламенту предложили внести поправки в Конституцию РФ и отменить всеобщую воинскую повинность. Отношение россиян к подобной идее выясняли специалисты сервиса SuperJob.

В открытом опросе принимали участие 1600 экономически активных граждан из всех округов России. Так, об однозначной поддержке решения о добровольном призыве на военную службу заявили 3 из 10 россиян, а 22% сообщили, что склоняются к положительному ответу.

Категорически против того, чтобы армия стала добровольной, высказались 28% респондентов, а каждый пятый заявил, что скорее против подобной идеи.

Отмечается, что однозначных сторонников инициативы больше среди молодежи до 24 лет — 43%.