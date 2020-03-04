Звезда «Интердевочки» рассказала о страшной болезни

Москва, 4 марта. Актриса Лариса Малеванная в студии программы «Судьба человека» рассказала о страшной болезни — звезда уже восемь лет борется с раком легких.

По ее словам, о болезни ей стало известно в 2012 году. В то время у нее начались проблемы с сердцем, однако при обследовании выяснилось, что с ним все хорошо.

«Оказались, что не все в порядке с легкими. У меня был рак третьей степени. Я почувствовала эту тяжесть и подумала, сколько мне отпущено — столько и проживу», — сказала звезда фильма «Интердевочка».

Малеванная призналась, что одно время не соглашалась на операцию, но в итоге все же прислушалась к врачам.

«С этим диагнозом на такой стадии долго не живут. А я живу уже восьмой год. Я еще доснималась в картине «Оттепель» перед операцией», — добавила 81-летняя актриса.

По ее словам, когда она лежала в больнице, ей предложили сняться в сериале Андрея Прошкина «Переводчик». Несмотря на возражения лечащего врача, Малеванная решила согласиться, поскольку работа для нее всегда была на первом месте.

Лариса Малеванная, несмотря на страшный недуг, продолжает сниматься в кино, отметил «Царьград». За последние пять лет вышло несколько фильмов с ее участием, в том числе нашумевшая картина о декабристах «Союз спасения».