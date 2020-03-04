Песков сообщил о надежной защите Путина от коронавируса

Москва, 4 марта. Президент России Владимир Путин достаточно защищен от заражения коронавирусом, но это обычные меры гигиены, которые могут принимать любые граждане, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, принимаются меры, чтобы не допустить заражения российского лидера коронавирусом.

«Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, все делается», — подчеркнул он.

Представители СМИ спросили у пресс-секретаря, какие меры принимаются в Москве в связи с «резким осложнением ситуации с коронавирусом из-за зараженного россиянина, который приехал из Италии». При этом Песков уточнил, что ситуация с коронавирусом в российской столице не осложнялась.

Ранее стало известно, что еще до завоза коронавируса в Москву журналистов начали проверять тепловизором на входе в Кремль. По данным РИА Новости, в феврале вице-премьер Татьяна Голикова объяснила эти действия появлением местного сезонного гриппа. Как пишет «Газета.ru», при этом Роспотребнадзор превышения эпидемиологического порога по гриппу и ОРВИ в Москве не выявлял.

Ранее Роспотребнадзор выпустил ряд памяток, рассказывающих, как правильно защититься от коронавирусной инфекции, которая бушует в Китае и распространяется по остальным странам мира.

Как уточнили специалисты, кроме мытья рук и использования медицинской маски, необходимо правильно питаться, высыпаться и проводить дома влажную уборку. Для защиты организма эксперты также советуют избегать контакта с заболевшими, чаще проветривать комнату, не трогать глаза и рот грязными руками.

При этом наиболее тяжело болезнь переносят дети до двух лет, младенцы и пожилые люди. Кроме того, наиболее осторожными стоит быть тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, диабетом и имеет ослабленный иммунитет.