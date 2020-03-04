США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане. События дня. ФАН-ТВ

США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане Сделка между США и движением «Талибан» (запрещенным в России) длилась, похоже, недолго. Американские военные нанесли авиаудар по позициям радикалов в провинции Гильменд в Афганистане. Информацию уже подтвердил представитель вооруженных сил США в этой стране. Американцы утверждают, что это оборонительные меры, так как «Талибан» нарушает мирное соглашение. По предварительным данным, талибы напали на несколько КПП, где базировались афганские военные. Примечательно, что лишь на прошлой неделе власти США заключили с террористами мирное соглашение: американцы обязались покинуть Афганистан, где они находились с 2001 года, а талибы — не мешать, соблюдая режим прекращения огня. Еще одним итогом сделки должны были стать переговоры между талибами и действующими афганскими властями. Почему риторика сторон столь резко поменялась всего за несколько дней, еще предстоит выяснить. Кстати, свою оценку уже дал российский МИД: наши дипломаты убеждены, что последние события в Афганистане нарушают условия сделки.

Кабмин России запретил вывоз медицинских масок Коронавирус грозит людям уже не только болезнью, но и дефицитом медицинских товаров. Правительство России ввело запрет на вывоз из страны различной продукции. В список, опубликованный на сайте кабмина, попали средства защиты, такие как медицинские маски. Правда, запрет не распространяется на случаи, когда граждане, например, те же маски берут с собой в поездки для личного пользования. Ограничения также не коснутся гуманитарной помощи другим странам. Напомним, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее выявила дефицит медицинских масок в нескольких регионах России, включая Москву. Популярность товара заметно выросла из-за эпидемии коронавируса в мире. Чем, кстати, воспользовались недобросовестные торговцы — о них уже рассказывала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в некоторых аптеках цены на маски взлетели в десятки раз. Позднее это подтвердили и в антимонопольной службе, назвав такие меры «экономическим мародерством». Что касается временного запрета на вывоз, то он продлится как минимум до 1 июня 2020 года.

Россия обвинила Турцию в нарушении международного права Наблюдательные посты Турции в сирийском Идлибе фактически срослись с позициями террористов. Об этом сегодня рассказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, еще в 2018 году Анкара обязалась вытеснить боевиков от границ зоны деэскалации. Но по факту этого не произошло. Более того, Конашенков заявил, что Турция нарушает международное право, отправляя в Идлиб свою ударную группировку. Ну, а западные страны никакого внимания на эти нарушения не обращают. Напомним, что ранее Анкара начала новую военную операцию в регионе «Весенний щит». Вражеской целью она объявила сирийских военных. Дело в том, что неделю назад в Идлибе погибли более 30 турецких солдат. Они попали под удар сирийской армии, которая вела ответный огонь по местным террористам. Турок в зоне обстрела вообще не должно было находиться, но они почему-то скрыли свои координаты и оказались в одном районе с боевиками. В ближайшее время эту тему должны обсудить президенты России и Турции на личной встрече, которая состоится уже завтра.