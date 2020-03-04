В МИД РФ объяснили, почему КНДР занимается разработкой ядерных ракет

Москва, 4 марта. Безопасность на Корейском полуострове возможно обеспечить лишь после изменения неконструктивной позиции Соединенных Штатов. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что ситуация, сложившаяся на Корейском полуострове — сложная.

«Требуется заинтересованное участие всех подключенных к этому процессу, — ответил Ермаков на вопрос корреспондента ФАН о перспективах разрешения корейского кризиса. — Дело в том, что позиция США вынуждает КНДР к активным испытаниям ядерного оружия.

«Пока США ведут себя таким образом, что не предоставляются гарантии безопасности КНДР, — констатировал Ермаков. — И, естественно, руководство этой страны ищет какие-то пути для преодоления сложившейся ситуации, не всегда приемлемые для других государств».

Проблема милитаризации Корейского полуострова — сложная и требует комплексного подхода, добавил Ермаков.

«В настоящее время существует план действий на этом треке, предложенный на международном уровне Россией и Китаем. Будем и дальше работать над этим направлением», — пообещал представитель МИД РФ.

Ранее стало известно, что КНДР провела очередные испытания баллистических ракет малой дальности. До этого Северная Корея испытала ракетную установку сверхбольшого калибра.

Соединенные Штаты неоднократно совершали агрессивные выпады в отношении КНДР, угрожая руководству страны уничтожением.