Китайские ученые выявили около 150 мутаций коронавируса

Пекин, 4 марта. Китайские ученые выявили с начала эпидемии около 150 мутаций коронавируса COVID-19. Об этом говорится в статье исследователей, опубликованной в журнале National Science Review.

Специалисты исследовали 103 доступных генома коронавируса и выявили 149 мутаций в штамме вируса. Большинство изменений произошли в последнее время.

По данным исследователей, вирус разделился на два подтипа. Чаще всего встречается подтип L (70% случаев), он, в частности, доминировал на ранних стадиях эпидемии в китайском городе Ухань. Затем, к началу января, его частота уменьшилась. Ученые отмечают, что данный подтип вируса более опасен, поскольку быстрее распространяется, воздействие человека оказало на него сильное селективное влияние.

С другой стороны, подтип S эволюционно старше и менее агрессивен.

«Наш анализ предполагает, что подтип S, вероятнее всего, изначальная версия SARS-CoV-2», — считают ученые из Китая.

Исследователи подчеркивают, что обнаруженных фактов о коронавирусе пока недостаточно для полноты картины. Для дальнейшей аналитической работы необходимо больше геномных и эпидемиологических данных, в том числе информация о симптомах пациентов с коронавирусом.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Власти КНР ввели на территории региона режим карантина.

По последним данным, только в Китае от ранее неизвестного заболевания погибли более 2,9 тысячи человек, 27,4 тысячи пациентов сейчас проходят лечение.