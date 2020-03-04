Онищенко традиционно поздравил женщин-коллег с Международным женским днем 8 марта

Дорогие наши женщины! 2020 год начинается судьбоносным событием, способным оказать влияние на жизнь миллионов сограждан. 15 января 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин представил очередное послание Федеральному собранию, которое впервые было оглашено в начале года.

Нужно «быстрее, не откладывая, решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна», — заявил в своем послании президент России.

В этот сложный для страны период не обойтись без понимания и всемерной поддержки женской половины населения. С именем женщины связаны вечные ценности: профессионализм на работе и тепло домашнего очага, ответственность за порученное дело, забота о сослуживцах и внимание к бытовым мелочам. Оставаясь берегинями всего и везде, матерями, женами, сестрами и дочерями, вы ежедневно выполняете нелегкую, но очень важную и нужную работу, направленную на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиту прав потребителей.

Только с вашей помощью в стране будет достигнута основная цель послания президента Федеральному собранию — 2020; она заключается в практической реализации общественного запроса наших граждан на скорые перемены в нескольких направлениях, включая:

— повышение благосостояния семей с низкими доходами (около 70-80 % населения страны);

— организацию бесплатного, горячего, здорового питания для младших школьников;

— модернизацию первичного звена здравоохранения;

— совершенствование системы подготовки врачей и среднего медицинского персонала;

— внедрение новой системы оплаты труда в здравоохранении и др.

В соответствии с посланием президента, в Государственной думе РФ в приоритетном порядке проводится рассмотрение проектов тех федеральных законов, действие которых направлено на практическое осуществление значимых перемен в общественной и экономической жизни российских граждан.

Эти перемены, конечно, будут осуществляться во взаимодействии нескольких федеральных министерств и ведомств с центральным аппаратом нашей Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), а также с непосредственным участием ее территориальных управлений и центров гигиены и эпидемиологии.

К сожалению, констатирую, что в прошлые годы Государственная санитарно-эпидемиологическая служба РФ периодически ослабляла внимание к стратегическим направлениям санитарно-эпидемиологического благополучия.

В решении сложных и ответственных задач, стоящих перед службой, было и остается приоритетом умение опираться на опыт старших поколений государственных санитарных врачей и хранить уважительное отношение к ним.

В канун Международного женского дня 8 марта и Международного дня здоровья приветствую и поздравляю всех вас и каждого в отдельности с наступающими праздниками. Благодарю вас и желаю всем здоровья, новых достижений и успехов в избранном служении на благо Отечества, в реализации уникальных качеств, свойственных только вам — сострадания, заботы и внимания к страждущим. Наша профессия позволяет в полной мере развить лучшие качества российской женщины.

Грядущие праздники мы встречаем с чувством благодарности и уважения к женщине-коллеге и женщине-матери, мы вместе с вами работаем над тем, чтобы в ближайшие годы привнести в нашу жизнь добрые перемены, а в ваш дом — благополучие и достаток.

Помните о наставниках своих, ведь вы их наследницы, ученицы и последователи. Не забывайте о лучших временах, проведенных с ними, и это правило на личном примере передавайте своим детям и ученикам.

Нас объединяет единственная привилегия бескорыстного служения делу государственного санитарно-эпидемиологического надзора и защите прав потребителей. В этом заключается наше врачебное призвание.

Да хранит вас Создатель в мире, согласии и в добром здравии.