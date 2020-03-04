Поддержка волонтеров и НКО: названы самые добрые дополнения к конституции

Москва, 4 марта. Президент РФ Владимир Путин 2 марта внес в Госдуму РФ законопроект с дополнительными поправками к конституции. Среди предложений рабочей группы и главы государства — необходимость закрепить в основном законе поддержку волонтеров и некоммерческих организаций (НКО).

Соответствующие пункты предлагается закрепить в статье 114, в которой приводится перечень обязательств правительства РФ.

«[Правительство] осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; <…> осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности», — такая формулировка появится в основном законе в случае одобрения поправок россиянами.

Очевидно, что такие поправки значительно усилят позиции НКО, без которых невозможно развитие социальной сферы. НКО являются наиболее близкими к народу негосударственными институтами, они слышат запросы общества на те или иные изменения и потому должны напрямую влиять на формирование государственной повестки.

«Для нас значима каждая созидательная инициатива граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, их стремление внести свой вклад в решение задач национального развития. Очень важно, что действительно массовым становится волонтерское движение, которое объединяет школьников, студентов и вообще людей разных поколений и возрастов», — сказал ранее президент.

Напомним, что по результатам широкого обсуждения обновления конституции рабочей группой было предложено внести в итоговый текст ряд новых дополнений. В частности, в конституции предложено закрепить отношение государства к детям как к важнейшему достоянию России, обязанность индексировать пенсии и социальные выплаты, защищать права трудящихся, заботиться о состоянии окружающей среды. Ряд поправок направлен на обеспечение суверенитета страны — отчуждение территории России объявляется недопустимым. Еще один блок дополнений устанавливает новые, более жесткие требования к кандидатам на высшие должности в стране и регионах.

Окончательное решение об обновлении конституции примут граждане на общероссийском голосовании — только в том случае, если за проголосуют более половины участников, дополнения вступят в силу. Голосование будет проведено 22 апреля — этот день станет выходным.