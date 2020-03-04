Бузова представила поклонникам новый трек Swipe

Москва, 4 марта. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова представила в Сети трек Swipe. Бузова опубликовала новый клип на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Новый хит этой весны», — написала исполнительница.

Композиция посвящена теме любви и чувств. Текст состоит из слов на русском и английском языках. Поклонникам понравилась композиция.

«Оля, трек просто бомба. Какая ты умница», — написал пользователь под ником Тимофей Арефьев. «Очень понравилось! Вышла на новый уровень», — прокомментировал Chico Loco. «Песня — огонь», — написала в комментариях Катя Комарова.

Ранее Бузова рассказала, что никогда не училась пению и танцам. Об этом она сообщила во время личной беседы с модельером Жан-Полем Готье. Телеведущая уточнила, что не училась вокальному мастерству. Она сообщила об этом после того, как модельер заявил, что никогда не брал уроки рисования для создания своих эскизов. По словам звезды, она учится во время своих концертов «пению, танцам, концертной деятельности».

При этом певицу часто критикуют за исполнение. Так, корпоратив в Ростове-на-Дону, на котором выступала Бузова, прошел с позором. Зрители закрытого концерта раскритиковали знаменитость за отвратительное поведение и плохое выступление.

Известно, что мероприятие для своих сотрудников устроила местная сеть супермаркетов. Праздник состоялся 1 февраля, а приглашенной звездой стала Ольга Бузова. Ее выступление должно было стать кульминацией мероприятия, однако работники его не оценили.

Как писали СМИ, организаторы корпоратива потребовали, чтобы все сотрудники были обеспечены цветами. Букеты они должны были обязательно вручить звезде. Кроме того, сама Бузова должна была явиться на свой концерт на дорогостоящем автомобиле Maybach.