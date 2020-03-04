В МИД РФ назвали испытание ракет «Циркон» и «Кинжал» этапом военного строительства

Москва, 4 марта. Испытание РФ гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал» не противоречит международным обязательствам. Об этом сказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков.

Он в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что у РФ есть обязательства по договору СНВ. Таким образом Владимир Ермаков прокомментировал материалы некоторых западных СМИ, в которых говорится, что запуски гиперзвуковых ракет якобы не соответствуют взятыми Россией обязательствами в сфере контроля над вооружениями.

«Больше никаких двусторонних и многосторонних юридически обязывающих договоренностей по ограничению стратегических наступательных вооружений нет», — заявил Ермаков.

Заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко отметил, что максимальная скорость полета гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» будет увеличена до более чем 10 махов.

«Циркон» или 3M22 — это сверхсовременная гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, входящая в одноименный комплекс 3К22. Ее разработкой занимаются специалисты ОАО «ВПК «НПО машиностроения». Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов ранее рассказал, что один из фрегатов станет первым кораблем Военно-морского флота России, который будет вооружен новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон». По его словам, гиперзвуковая ракета будет принята на вооружение «в ближайшие годы».

«Кинжал» — гиперзвуковая ракета, которая способна развивать скорость в 10 махов и гарантированно преодолевать все ныне существующие системы ПВО. Также ракета может доставлять ядерные и неядерные боевые заряды на расстояние до двух тысяч километров. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу хочет прикрыть Северный морской путь комплексами «Кинжал». В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей эксперт отметил, что главной задачей перехватчиков с «Кинжалами» станет защита гарнизонов с подводными ракетными крейсерами от действий вероятного противника.