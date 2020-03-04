«Синдикат-100» стал инструментом Запада для дезинформации российского общества

В минувшую субботу, 29 февраля, по инициативе главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова более 20 либеральных изданий объявили об объединении в «Синдикат-100». Все участники «синдиката» в будущем будут одновременно выпускать скандальные статьи друг друга, чтобы произвести наиболее сильный эффект на читателей.

Заявляется, что все члены организации будут работать на равных, но эту позицию можно расценивать исключительно как популистскую. Очевидно, что ведущая роль будет отводится таким крупным изданиям, как «Новая газета», «Эхо Москвы», «Дождь», «Медуза» и Znak.com, региональные же СМИ будут выполнять роль распространителей их статей.

«Национальный Преступный Синдикат»

Что интересно, Муратов особо и не скрывает, с какой целью он создал новое объединение — вряд ли можно считать случайностью, что названо оно именно синдикатом. Доктор экономических наук Александр Хандруев, дает этому понятию следующее определение.

«Одна из форм монополистических соглашений картельного типа, преследующая цель устранить конкуренцию между монополиями в области сбыта и закупок сырья путем установления контроля над рынком главным образом однородной массовой продукции для получения наивысших прибылей».

То есть целью «Синдиката-100», согласно определению, является монополизация оппозиционной новостной повестки с целью устранения конкурентов. Это полностью созвучно заявлению Муратова, сделанному на учредительном собрании. Новая группа будет согласованно заваливать читателей статьями на одну и ту же тему с целью сформировать у аудитории нужное мнение.

На фоне такой информационной бомбардировки альтернативные точки зрения самостоятельных СМИ-одиночек будут просто теряться. В итоге издания будут терять аудиторию, что поставит их перед выбором — либо присоединиться к «Синдикату», либо разориться.

Еще одно интересное наблюдение: в XX веке понятие синдиката приобрело негативный и даже криминальный оттенок. Именно так американская пресса называла банды преступников, объединявшиеся по «профессиональному» принципу — наркоторговля, проституция, рэкет. Цель у преступных синдикатов была узнаваемая — уничтожение конкурентов или их поглощение. Крупнейшее объединение группировок получило у прессы название «Национальный Преступный Синдикат».

Манипуляция мнением как бизнес

В любом контексте, экономическом или преступном, целью синдикатов всегда было максимальное получение прибыли. Тут учредители «Синдиката-100» также не противоречат названию. Крупнейшие СМИ, вошедшие в объединение, известны тем, что получают иностранное финансирование.

Так, в 2015 году журналисты «Известий» выяснили, что «Новая газета» получала финансирование напрямую от правительства Нидерландов. Также до 2014 года основным учредителем «НГ» была компания ЗАО «Рисерч Энд Технолоджи Корпорэйшн» («РСТ.Ф»), учрежденная нидерландской фирмой Research and Technology Corporation.

Муратов подтвердил журналистам «Известий», что его издание действительно получало иностранное финансирование, но это якобы не влияло на редакционную политику. Однако на момент выхода расследования на сайте «Новой газеты» было опубликовано более 100 статей о сбитом над Украиной рейсе MH17. Абсолютное большинство статей носило не прикрытый антироссийский характер и продвигало позицию Нидерландов, которая сводилась к обвинению России без каких-либо оснований.

Видно, что у «Новой газеты» уже имеется опыт по заваливанию читателей пропагандой, созданной на деньги иностранных спонсоров. Будь у Муратова в 2014–2015 годы «Синдикат-100», то речь бы шла уже не о 100 статьях сомнительного содержания, а о 2500 материалах. Ведь, как заявлено Муратовым, все 25 ныне действующих членов «Синдиката» должны были бы одновременно продублировать на своих ресурсах вбросы «Новой газеты».

Как бы то ни было, раскрытый голландский источник финансирования «НГ» был ликвидирован в 2015 году, когда в России ужесточилось законодательство об иностранных спонсорах СМИ. На настоящий момент главным покровителем «НГ» стал олигарх Михаил Ходорковский. Деньги поступают в качестве журналистских премий и грантов. Так, Муратов входит в совет попечителей фонда «Справедливость для журналистов». Сам фонд является детищем Михаила Ходорковского и его давнего партнера Леонида Невзлина, которые также входят в совет попечителей.

Согласно официальной информации, фонд выдает гранты журналистам-расследователям, вот только структура организации такова, что никаких отчётов она не предоставляет. Просто невозможно проследить, кто, сколько и за какие «расследования» получил деньги. Поэтому невозможно исключить вероятность того, что «Синдикат» будет распространять материалы, созданные на деньги Ходорковского и по его заказу, ведь темы профинансированных фондом «расследований» отбираются советом попечителей.

«Европейские ценности» в каждый дом

Однако в «Синдикате-100» не только «Новая газета» сможет продвигать интересы своих спонсоров через региональные СМИ. В августе 2019 года журналисты RT сумели установить, на какие средства существует неизменно убыточный телеканал «Дождь». Выяснилось, что с 2014 года «Дождь» получает транши от Европейской комиссии и фонда Sreda Foundation, учрежденного олигархом Дмитрием Зиминым, скрывающимся в США.

В разговоре с журналистами ТАСС гендиректор телеканала Наталья Синдеева объяснила иностранное финансирование следующим образом.

«Они [ЕС] заказывают нам программы «Россия — это Европа», которые продвигают европейские ценности», — заявила Синдеева.

В рамках «Синдиката» «Дождь» сможет продвигать заказные «европейские ценности» сразу через 25 изданий, а в перспективе и более. Вполне вероятно, что такой формат иностранными спонсорами будет оплачиваться более щедро.

Кроме того, в 2016 году «Дождь» оказался в списке партнеров Агентства США по глобальным медиа (BBG), финансируемом напрямую из Конгресса США. Организация занимается продвижением американской информационной политики в иностранных государствах. Что интересно, в этом же списке оказалось и «Эхо Москвы», которое, кстати, также вошло в «Синдикат-100».

Общие спонсоры есть и у других членов новой организации. МИД Нидерландов, например, спонсировал не только «Новую газету», но и «Кавказский узел». Таким образом, в новую формацию объединились не случайные СМИ, но давно и упорно работавшие на отработку иностранных грантов.

Хорошо видно, что появившийся в последний день февраля «Синдикат-100» — это действительно опасное объединение. В едином порыве 25 объединённых изданий способны забить информационное поле вбросами и фейками, организовать травлю неугодных и даже посеять в обществе панику.

Последний момент особенно актуален на фоне сразу нескольких попыток распространить в соцсетях ложные заявления об эпидемии коронавируса в России. Ведь одно дело, если недостоверную информацию опубликует только одно сомнительное издание, и совсем другое, когда фейк примутся распространять десятки СМИ, на первый взгляд, не связанных друг с другом в глазах читателя.

Определенно, «Синдикат» является новым и опасным инструментом в информационной войне. И хотя с огромной долей вероятности либеральная пресса перессорится ещё на старте, что свойственно для всей отечественной оппозиции, но российским государственным профильным структурам уже сейчас необходимо выработать эффективные методы по противодействию попыткам единовременного массового вброса недостоверной информации в интересах западных спонсоров.